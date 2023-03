Kritizujú vílu kvôli farbe pleti: Odklon od predlohy sa fanúšikom Petra Pana nepáči, tvorcom posielajú nepríjemné odkazy

Jedna z najklasickejších rozprávok sa dočká už v prvej polovici tohto roka filmovej adaptácie. Nový film o Petrovi Panovi ešte ani nevyšiel, no už je terčom kritiky skupiny nahnevaných fanúšikov. Tí tvorcom vyčítajú odklon od knižnej, ale aj animovanej predlohy.

Vadí im víla Zvonilka

Filmový remake Petra Pana si už o pár mesiacov budú môcť pozrieť fanúšikovia po celom svete. Do roly víly Zvonilky (v originále Tinker Bell) bola obsadená herečka Yara Shahidi, ktorá sa objavila napríklad po boku Angeliny Jolie vo filme Saltová (Salt), píše Unilad. Je celkom pochopiteľné, že taká ikonická rozprávka má fanúšikov po celom svete, ktorí veľmi dobre ovládajú knižnú, ale aj animovanú adaptáciu od Walta Disneyeho.

First look at Yara Shahidi as Tinkerbell in Disney’s ‘Peter Pan & Wendy.’ pic.twitter.com/13SCOvCZAN — Pop Base (@PopBase) February 28, 2023

Bez toho, aby film vôbec uzrel svetlo sveta, niektorým divákom prekáža obsadenie „nebelošskej“ herečky do roly víly Zvonilky. Podľa niektorých komentárov mali tvorcovia radšej vymyslieť novú postavu, no nemali meniť tie pôvodné. Jeden z kritikov napísal, že aj keď je černoch, nepáčia sa mu takéto kroky a celému rasovému problému to neprospieva. Iné názory už boli ostrejšie a vyslovene hovorili o tom, že takéto drastické zmeny sú lacné a bez duše, pričom ironicky dodávajú, nech zmenia všetkých belošských hercov.

Ako to už býva, objavila sa aj druhá skupina diskutujúcich, podľa ktorých je takáto zmena úplne v poriadku. Postava víly a zmena jej rasy nemá podľa týchto ľudí žiadny vplyv na príbeh a nespôsobuje zásadné zmeny pôvodných verzií.

Nie je to prvý prípad

Minulý rok kinematografickým svetom zarezonoval podobný prípad pri filme Malá morská víla (The Little Mermaid). Do úlohy Ariel bola obsadená Halle Bailey a niektorí namiesto jej hereckých schopností riešili skutočne iba to, že vlastne nie je „biela“. Bailey túto nenávisť pocítila, no úlohy sa nevzdala, pretože chcela byť inšpiráciou pre malé dievčatá, ktoré doteraz svoje rozprávkové sny prežívali iba prostredníctvom bielych postáv. A vyzerá, že sa to podarilo.

k i just sobbed watching this thanks 😭💕she’s so sweet ❣️🥹 https://t.co/jKKdHkOvDe — Halle (@HalleBailey) September 11, 2022

Internet zaplavili videá detí, ktoré boli z ukážky Ariel nadšené a sledujú ju s otvorenými ústami. Jedno z dievčatiek vo videu dokonca neskrývalo svoju radosť z toho, že Malá morská víla má hnedú farbu pokožky, rovnako ako ona.