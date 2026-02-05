Kremeľ povedal, aká je pravda o Epsteinovi: Kauza má podľa Ruska jediný cieľ

Foto: US Department of Justice,SITA/AP

Martin Cucík
Jeffrey Epstein
Snaha spojiť Epsteina s Ruskom je podľa Kremľa vraj iba pokus o odvrátenie pozornosti od škandálu.

Kremeľ vo štvrtok vyhlásil, že nechce strácať čas odpovedaním na otázky týkajúce sa nepodložených tvrdení západných médií a poľského premiéra Donalda Tuska, že zosnulý sexuálny delikvent Jeffrey Epstein bol tajným ruským špiónom. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.

Tusk v utorok vyhlásil, že Varšava začne vyšetrovanie možných prepojení medzi Epsteinom a ruskými spravodajskými službami a ich potenciálneho vplyvu na Poľsko. Na podporu týchto obvinení však poľský premiér neposkytol žiadne dôkazy.

Viac z témy Jeffrey Epstein:
1.
Svet sleduje Epsteina, reaguje aj Slovensko: Šutaj Eštok prehovoril pred rokovaním vlády, polícia je v strehu
2.
Objavila sa nová fotografia Epsteina z Bratislavy: Spolu s Lajčákom na nej pózuje pri známej atrakcii
3.
Zverejnili e-mailové adresy aj nahé fotografie tiel: Epsteinove dokumenty odhalili identity preživších
Zobraziť všetky články (5)

Mám chuť o tomto tvrdení veľa vtipkovať, ale neplytvajme časom,“ odpovedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na otázku, či bol Epstein ruským agentom.

Foto: SITA/AP

Podľa ruských predstaviteľov sú tvrdenia o prepojení medzi Epsteinom a ruskými spravodajskými službami zverejňované s jasným cieľom odvrátiť pozornosť od škandálu, ktorý odhalil pokrytectvo vplyvných mužov v USA a Európe.

Zo zverejnených spisov súvisiacich s Epsteinom vyplýva, že viackrát hovoril o svojom želaní stretnúť sa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, hoci neexistujú žiadne dôkazy, že k tomu niekedy došlo, vysvetľuje AFP.

Ženy z Ruska

Podľa Reuters je v spisoch Rusko spomenuté niekoľko tisíckrát. Najnovšia séria zverejnených dokumentov tiež odhaľuje Epsteinove rozsiahle snahy priviesť mladé ženy z Ruska do Európy a Spojených štátov.

Rôzne mediálne organizácie a blogeri tiež špekulovali, že Epstein bol agentom izraelskej spravodajskej služby Mosad alebo americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA). Žiadne legitímne dôkazy, že by zosnulý sexuálny delikvent pracoval pre akúkoľvek spravodajskú službu, však doposiaľ zverejnené neboli, dodáva Reuters.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pozor na zmeny v daňovom priznaní: Bonus na dieťa má nové podmienky, zvýšili sa aj…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Jeffrey Epstein
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zdravie
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Extrémni vedci
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac