Kremeľ naznačil možnosť prímeria vo vojne na Ukrajine. Kyjevu stanovil podmienky

Lucia Mužlová
TASR
Vojna na Ukrajine
Naznačili možnosť prímeria

Ruské vedenie v piatok naznačilo možnosť čiastočného prímeria v útokoch na ukrajinské energetické zariadenia, ak Kyjev zastaví útoky na ruskú ropnú a plynárenskú infraštruktúru a ukončí „vydieranie iných krajín vrátane členských štátov EÚ“ v energetickej oblasti. S odvolaním sa na hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova o tom informovali agentúry AFP a DPA.

Peskovova zmienka o vydieraní prichádza v reakcii na spor medzi Kyjevom, na jednej strane a Budapešťou a Bratislavou na strane druhej o ropovod Družba, cez ktorý dostáva Maďarsko a Slovensko ropu z Ruska.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Ukrajina dostane od EÚ pôžičku tak či onak: Maďarsko ju nedokáže zastaviť, lídri kritizujú blokádu
2.
Pauza končí: Ukrajina a USA sa opäť stretnú, Zelenskyj hlási nové kolo mierových rokovaní
3.
Fico ide na kľúčový samit do Bruselu: Orbánovo veto môže zmeniť priebeh rokovaní
Zobraziť všetky články (1675)

Podľa Kyjeva bola časť ropovodu na západnej Ukrajine poškodená ruskými útokmi. Budapešť teraz obviňuje Kyjev, že bráni tranzitu ropy, a preto aj zablokovala vyplácanie úveru EÚ v hodnote 90 miliárd eur určených pre Ukrajinu.

Ďalšie rokovania

Rusko sa nedávno sťažovalo aj na útoky ukrajinských dronov na kompresorové stanice plynovodu do Turecka. Moskva uviedla, že takéto útoky na ruskú energetickú infraštruktúru vedú k ďalšiemu zvýšeniu cien ropy a plynu.

Peskov na brífingu potvrdil neúčasť Ruska na rokovaniach o urovnaní vojny na Ukrajine, ktoré by sa mali konať v sobotu v USA, avšak len za účasti emisárov Kyjeva a Washingtonu.

„Budú to bilaterálne kontakty medzi Ukrajincami a Američanmi,“ povedal Peskov novinárom.

Podľa neho Moskva dúfa v obnovenie trojstranného rokovacieho formátu v blízkej budúcnosti a terajšiu prestávku v rokovaniach považuje za „dočasnú“.

Na návrat k trojstranným rokovaniam, ktoré boli odložené naneurčito pre vojnu na Blízkom východe, vyzval vo štvrtok aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Posledné kolo trojstranných rokovaní sa konalo v Ženeve 17. – 18. februára. Po týchto rokovaniach sa 5. – 6. marca uskutočnila výmena vojnových zajatcov – Ukrajina a Rusko si vymenili po 500 zajatých osôb.

Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
1 na 1
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
Na nože
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Druhá svetová vojna
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta

