Kremeľ naznačil možnosť prímeria vo vojne na Ukrajine. Kyjevu stanovil podmienky

Ruské vedenie v piatok naznačilo možnosť čiastočného prímeria v útokoch na ukrajinské energetické zariadenia, ak Kyjev zastaví útoky na ruskú ropnú a plynárenskú infraštruktúru a ukončí „vydieranie iných krajín vrátane členských štátov EÚ“ v energetickej oblasti. S odvolaním sa na hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova o tom informovali agentúry AFP a DPA.
Peskovova zmienka o vydieraní prichádza v reakcii na spor medzi Kyjevom, na jednej strane a Budapešťou a Bratislavou na strane druhej o ropovod Družba, cez ktorý dostáva Maďarsko a Slovensko ropu z Ruska.
Podľa Kyjeva bola časť ropovodu na západnej Ukrajine poškodená ruskými útokmi. Budapešť teraz obviňuje Kyjev, že bráni tranzitu ropy, a preto aj zablokovala vyplácanie úveru EÚ v hodnote 90 miliárd eur určených pre Ukrajinu.
Ďalšie rokovania
Rusko sa nedávno sťažovalo aj na útoky ukrajinských dronov na kompresorové stanice plynovodu do Turecka. Moskva uviedla, že takéto útoky na ruskú energetickú infraštruktúru vedú k ďalšiemu zvýšeniu cien ropy a plynu.
Peskov na brífingu potvrdil neúčasť Ruska na rokovaniach o urovnaní vojny na Ukrajine, ktoré by sa mali konať v sobotu v USA, avšak len za účasti emisárov Kyjeva a Washingtonu.
„Budú to bilaterálne kontakty medzi Ukrajincami a Američanmi,“ povedal Peskov novinárom.
Podľa neho Moskva dúfa v obnovenie trojstranného rokovacieho formátu v blízkej budúcnosti a terajšiu prestávku v rokovaniach považuje za „dočasnú“.
Na návrat k trojstranným rokovaniam, ktoré boli odložené naneurčito pre vojnu na Blízkom východe, vyzval vo štvrtok aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Posledné kolo trojstranných rokovaní sa konalo v Ženeve 17. – 18. februára. Po týchto rokovaniach sa 5. – 6. marca uskutočnila výmena vojnových zajatcov – Ukrajina a Rusko si vymenili po 500 zajatých osôb.
