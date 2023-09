Konzumuje sa so živými červami: Táto pochúťka patrí medzi najnebezpečnejšie na svete, za jej predaj je pokuta 50 000

Každá kultúra má tradície, ktoré iným nemusia príliš voňať. Sardínia sa ale môže pochváliť pochúťkou, z ktorej sa vám naozaj môže dvihnúť žalúdok. Navyše, už desaťročia je zakázaná, no miestni sa zákazu posmievajú.

Najnebezpečnejší syr na svete

Casu marzu je pochúťka, na ktorej si radi pochutnávajú obyvatelia Sardínie. Ako ale píše CNN, v roku 2009 bola zapísaná do Guinnessovej knihy rekordov, je to totiž ten najnebezpečnejší syr na svete. Pýtate sa, ako môže byť syr nebezpečný? Casu marzu totiž vzniká tak, že do trhlín syra (zvyčajne slaného pecorina) nakladú vajíčka muchy Piophila casei.

Z vajíčok sa vo vnútri vyliahnu larvy, ktoré syr požierajú, trávia proteíny a pecorino menia na mäkkú kašovitú hmotu. Následne sa syr zvrchu nareže a mäkká hmota sa konzumuje spolu s larvami. Niektorí syr konzumujú tak, ako je, iní ho umiestnia do centrifúgy, aby tak vylepšili jeho konzistenciu.

Ak sa vám podarí prekonať pochopiteľné znechutenie, casu marzu má intenzívnu chuť údajne pripomínajúcu stredomorské pastviny a pikantnú pachuť, ktorá v ústach zostáva celé hodiny. Konzumuje sa natretý na chlieb a zvyčajne sa zapíja červeným vínom. Podľa webu The Culture Trip zatiaľ nebol zaznamenaný prípad, kedy by človek po konzumácii syra zomrel, to ale neznamená, že to nemôže mať fatálne následky. Odporúča sa syr naozaj dôkladne požuť, aby ste si boli istí, že sa do vášho tráviaceho traktu nedostanú larvy, ktoré ostali nažive.

Porušuje všetky hygienické a zdravotné predpisy

Ak sú larvy mŕtve ešte pred konzumáciou, rada znie syr nejesť vôbec (okrem prípadov, kedy bol syr v chladničke). Navyše, larvy dokážu prekonať vzdialenosť až 15 centimetrov, keď ich niečo vyruší. Skôr ako zahryznete do chleba s casu marzu, mali by ste si zakryť oči, aby sa vám do nich nedostali. Jednoducho, toto jedlo porušuje takmer všetky hygienické a zdravotné predpisy, na aké si len spomeniete.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Trevor Warmedahl (@milk_trekker)

Podľa niektorých syr pôsobí ako afrodiziakum. Iní tvrdia, že pochúťka by mohla byť nebezpečná pre ľudské zdravie. Larvy by mohli zapríčiniť vznik mikroperforácií v čreve, no zatiaľ nebol zaznamenaný žiadny takýto prípad spojený s casu marzu.

Hrozia vysoké pokuty

Komerčný predaj syra je oficiálne zakázaný, no obyvatelia Sardínie ho konzumujú už stáročia. Ani niektorí Sardínčania nie sú schopní prehltnúť ho, no iní naň nedajú dopustiť a jednoducho ho milujú. Je súčasťou tradície, ktorú si miestni chránia, a to napriek tomu, že Talianska vláda konzumáciu casu marzu zakázala ešte v roku 1962. Zákon zakazuje konzumáciu jedál nakazených parazitmi.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Sardegna Punto Radio (@sardegna_puntoradio)

Tomu, kto casu marzu predáva, hrozí pokuta vo výške 50 000 eur. Sardínčania sa nad tým ale zasmejú a mávnu rukou. V posledných rokoch začala konzumáciu lariev a hmyzu prehodnocovať aj Európska únia. Výskum ukazuje, že ich konzumácia by mohla pomôcť znížiť emisie oxidu uhličitého spojené s chovom zvierat a pomôcť zmierniť klimatickú krízu. V nejednej kultúre je konzumácia hmyzu a lariev bežnou záležitosťou. Podľa odborníkov je náročné definovať, čo je a nie je jedlé, vzhľadom na to, že každá kultúra má iné zvyklosti a preferencie.