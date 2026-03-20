Koalícia môže mať problémy s hlasmi: Ferenčák povedal, že už nemôžu počítať s jeho podporou

Poslanca Jána Ferenčáka vylúčili zo strany Hlas po vnútrostraníckom konflikte s jej vedením. Rozhodnutie padlo ešte v utorok večer na úrovni predsedníctva, pričom strana o ňom informovala až následne.
Návrh na jeho vylúčenie iniciovala okresná organizácia v Kežmarku, ktorú následne podporila aj krajská štruktúra. Vedenie strany tak pristúpilo k definitívnemu kroku v čase, keď napätie medzi Ferenčákom a šéfom Hlasu Matúšom Šutajom Eštokom eskalovalo.
Ostré slová a vážne obvinenia
Ferenčák v uplynulých dňoch verejne obvinil predsedu strany z politicky motivovaného tlaku. Tvrdí, že je terčom snahy o jeho diskreditáciu. „Kriminalizuje moju osobu a cez politickú objednávku ma chce diskriminovať,“ vyhlásil.
Jeho kritika prišla krátko po tom, ako prokuratúra zaistila tri pozemky patriace rodinnej firme. V prípade prebieha vyšetrovanie pre podozrenia z prijímania úplatku a legalizácie výnosov z trestnej činnosti.Napriek vylúčeniu strana deklaruje, že počíta s jeho ďalšou podporou v parlamente.
Nemôžu s ním počítať
Nezaradený poslanec Ferenčák sa po svojom vylúčení zo strany Hlas-SD necíti byť viazaný koaličnou zmluvou ani programovým vyhlásením vlády (PVV). Ak by do parlamentného pléna prišiel návrh na odvolanie ministra vnútra a predsedu Hlasu-SD Matúša Šutaja Eštoka, podporil by ho. Ferenčák to vyhlásil v piatok v diskusnej relácii Rádia Expres Braňo Závodský Naživo. Potvrdil zároveň, že bude opätovne kandidovať na pozíciu primátora Kežmarku.
„Vždy som hovoril čestne, vždy som hovoril pravdu a takto aj budem pracovať. A som aj jasne povedal: V parlamente ostávam a budem podporovať len tie zákony, ktoré sú pre ľudí a ktoré budú znamenať zlepšenie života ľudí na Slovensku,“ vyhlásil Ferenčák.
Doplnil tiež, že už má viacero ponúk od iných politických strán. Nechcel špecifikovať, aké to sú. „Potrebujem čas, mám tie ponuky, mám možnosti, budem zvažovať, ale chcem byť zástupcom slušných ľudí,“ priblížil. Dodal, že dostal ponuky aj od nových politických subjektov.
