K internetu aj televízii budete mať obmedzený prístup: Obľúbený operátor hlási výpadky, postihne tieto lokality

Jeden z najväčších slovenských operátorov ohlásil výpadky, ktoré potrvajú od pondelka 27. mája do utorka 28. mája. Dotknú sa televízie a internetu a prebiehať budú v rôznych časoch na viacerých miestach. Orange na svojom webe uviedol, že vplyv na službu Orange Doma majú práce na strane spoločnosti Slovak Telekom.

„Vážení zákazníci, dovoľujeme si vás informovať o plánovaných prácach na strane spoločnosti Slovak Telekom, a. s., ktoré sa uskutočnia v nasledujúcich dňoch a môžu mať vplyv na službu Orange Doma (internet, televízia)“, píše sa na webe operátora.

Výpadky sa tentoraz dotknú lokality Vojany. Dnes 27. mája bude výpadok trvať od 8. hodiny ráno do 17. hodiny podvečer. Počas utorka 28. mája budú výpadky v lokalitách: Bzince pod Javorinou, Dolná Breznica, Dolné Srnie, Lednica, a to od 7:30 do 16:30 a rovnako aj v lokalite Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica, a to v čase od 8:00 do 15:00.

„Za prípadné komplikácie sa vám ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie. V prípade, že vám po ukončení plánovaných prác nefungujú služby, reštartujte, prosím, vaše zariadenia“, dodáva operátor.