Julia Pastrana: Tragický príbeh ženy, ktorú pre jej výzor zneužívali, vystavovali a po smrti mumifikovali

Julia Pastrana, „opičia žena“ z Mexika, putovala po svetových javiskách, aby nakoniec skončila ako mumifikovaná zberateľská rarita. Až v roku 2013 sa dočkala dôstojného pochovania.

Ako uviedol publicdomainreview.org, Julia Pastrana sa narodila v roku 1834 v horách západného Mexika. Bola pokrytá hustými vlasmi a mala zdeformovanú tvár, čo viedlo k poverčivým špekuláciám, že pochádza z magickej rasy naualli, vlkolakov meniacich podobu. Miestne domorodé kmene často obviňovali naualli z mŕtvych pôrodov a deformácií. Keď matka prvýkrát uvidela svoju dcéru, vraj potichu vyslovila ich meno. Krátko nato utiekla z kmeňa – alebo bola vyhnaná.

Z jaskyne do sirotinca

O dva roky neskôr mexickí pastieri, ktorí hľadali stratenú kravu, našli Juliu a jej matku, ako sa ukrývajú v horskej jaskyni. Vzali ich do najbližšieho mesta, kde Juliu umiestnili do sirotinca. Milá, inteligentná, a takmer celá pokrytá čiernymi vlasmi, sa stala miestnou celebritou. Keď sa guvernér štátu dozvedel o jej nezvyčajnom vzhľade a očarujúcej povahe, adoptoval Juliu, aby mu slúžila ako živá zábavná atrakcia a slúžka. U guvernéra zostala až do svojich dvadsiatich rokov, keď sa rozhodla vrátiť k vlastnému kmeňu. Cesta domov sa však nikdy neuskutočnila. Americký šoumen známy ako M. Rates ju totiž stretol niekde na ceste späť do hôr a presvedčil ju, aby sa dala na javiskovú dráhu.

Hviezda bizarných predstavení

V roku 1854 debutovala na Broadwayi v New Yorku, kde vystupovala ako speváčka a tanečnica. Jej číslo zahŕňalo španielske ľudové piesne a škótsky tanec Highland Fling, ale publikum si ju prišlo pozrieť predovšetkým pre jej chlpaté telo a zdeformovanú tvár. Vtedajšie lekárske správy ju falošne označovali za hybrida medzi človekom a orangutanom.

Niektorí vedci, napríklad Samuel Kneeland, tvrdili, že je úplne ľudská, zatiaľ čo mnohí iní podporovali senzácie chtivé teórie o jej „zvieracej“ povahe. Julia Pastrana počas turné vystupovala v Anglicku, Francúzsku, Nemecku a Rusku, kde sa stretávala s obdivom aj odmietaním. Počas svojej kariéry čelila ponižujúcemu zaobchádzaniu, no zároveň prejavovala obrovskú vnútornú silu. Priatelia ju opisovali ako láskavú a inteligentnú ženu, ktorá túžila po obyčajnom živote, no nikdy ho nezažila.

Manželstvo ako obchodná stratégia