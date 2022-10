Neprezliekajte sa na Halloween za Jeffreyho Dahmera. Seriál vyvolal masovú hystériu, ľudia prekračujú únosné hranice

Ako sme vás informovali aj my, seriál o Jeffreym Dahmerovi vyvoláva miestami naozaj nečakané reakcie. Kým množstvo divákov je znechutených, niektorí považujú sériového vraha za príťažlivého muža a priznávajú, že ich vzrušuje. Niektorí ľudia zas uvažujú, že sa za Dahmera prezlečú počas osláv Halloweenu.

Neprezliekajte sa za Jeffreyho Dahmera

Halloween je už pomaly za dverami a vzhľadom na to, aké reakcie vyvoláva u divákov seriál Monštrum: Príbeh Jeffreyho Dahmera (Monster: The Jeffrey Dahmer Story), existuje vysoká pravdepodobnosť, že sa množstvo ľudí rozhodne prezliecť sa práve za vraha. Ako píše portál LAD Bible, Dahmer medzi rokmi 1978 až 1991 pripravil o život 17 chlapcov. Je teda naozaj na zváženie, či je vhodné prezliekať sa práve za neho.



Aj na Twitteri sa začalo objavovať množstvo komentárov, v ktorých ľudia vyjadrujú obavy nad tým, ako bude vyzerať nadchádzajúci Halloween. Jedna z používateliek sociálne siete, Nicole Murray, napísala, že ľudia zabúdajú na to, že Dahmerove obete boli skutočnými ľuďmi, mali pred sebou životy a mali rodiny, ktoré za nimi smútia do dnešného dňa. Obliecť sa preto za sériového vraha, ktorý ich brutálnym spôsobom zavraždil, je preto úplne nevhodné a choré.

Ďalší sa k nej pridali a dodávajú, že je iné prezliecť sa za fiktívneho vraha z filmu či komiksu a za zabijaka, ktorý privodil ľuďom utrpenie, aké si len málokto dokáže predstaviť. Ďalší pripomínajú, že ľudia by nemali zabúdať na to, že pozostalí po Dahmerových obetiach stále žijú a pripomienka v podobe desiatok ľudí prezlečených za Dahmera je jednoznačne cez čiaru.

Jeho okuliare sú na predaj za neuveriteľnú sumu

Nie je to prvý prípad, kedy seriál vyvolal ošiaľ. Minulý rok si srdcia divákov získal seriál Squid Game a rekordy v rebríčkoch lámal až do novembra 2021. Samozrejme, odrazilo sa to aj na požiadavke po seriálových kostýmoch. Spoločnosť Yiwu, ktorá ich vyrába, sa pre Global Times vyjadrila, že denne sa ich predalo aj vyše 3 000.

Aby toho nebolo málo, podľa portálu Daily Beast sú na predaj aj okuliare Jeffreyho Dahmera, ktoré nosil vo väzení. Majiteľ obchodu Cult Collectibles, Taylor James, ich ponúka za sumu 150 000 dolárov. Záujemca si okrem toho môže zakúpiť aj Dahmerov príbor, rodinné fotografie, Bibliu či iné osobné predmety.