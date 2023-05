Jedlo v lietadle chutí zle a necítite to tak iba vy. Má to svoj logický dôvod, ktorý vás možno prekvapí

Všimli ste si, že jedlo v lietadle chutí inak, než ho poznáme? Nie je to žiadna náhoda a nevnímate to tak iba vy. Ako vysvetľuje IFLScience, súvisí to so vzduchom, jeho vlhkosťou a nízkym tlakom v kabíne.

Ak ste leteli lietadlom na dlhších trasách, pravdepodobne ste si mohli vychutnať servírované jedlo. Alebo jednoducho maškrtu, ktorú ste si na palubu priniesli sami. No ak vám nechutila, nemusí to hneď znamenať, že jedlo bolo zlé. Skutočným dôvodom je, že naše chuťové poháriky reagujú v tejto výške inak, než sme zvyknutí.

Cítime menej slané aj sladké

IFLScience vysvetľuje, že vzduch v kabíne lietadla je suchý a zaujímavosťou je, že má dokonca menej vlhkosti, než väčšina púští. Na to reaguje náš čuch, ktorý má problém s rozoznávaním pachov. A ako určite viete, súvisí aj s naším vnímaním chutí.

V lietadle človek cíti slanosť soli až o 30 % menej intenzívne a cukor o 20 % menej intenzívne, uvádza štúdia pochádzajúca ešte z roku 2010.

Čo vás možno prekvapí ešte viac, na našu chuť k jedlu vplýva aj hluk v kabíne. Ukázalo sa, že v hlučnejšom prostredí, akým kabína lietadla, nepochybne, je, naše chuťové bunky reagujú inak, ako keď si napríklad doprajete obed v pokojnom domáckom prostredí.

Viete prečo musia byť tienidlá na oknách pri vzlete a pristávaní lietadla vytiahnuté?

Ak ste už niekedy leteli lietadlom, možno ste si pred vzletom všimli, ako letušky či stewardi kontrolujú niekoľko detailov. Jedným z nich môžu byť aj vytiahnuté tienidlá. Schiphol International Airport vysvetlil, že dôvodom sú ľudské oči.

Asi vás neprekvapí, že práve vzlet a pristávanie sú najrizikovejšie fázy letu. A preto, ak by nastala nejaká nečakaná krízová situácia, ľudia by mali byť pripravení rýchlo reagovať. A práve náš zrak môže byť kľúčový.