Stačí vám 170 eur na týždeň: Dovolenku pri mori si užijete aj za pár eur, tu je 8 lacnejších možností ako Chorvátsko

Chorvátsko je obľúbenou dovolenkovou destináciou mnohých Slovákov. Je ľahko dostupné, nie iba letecky, ale aj autom, vlakom či autobusom. Neplatí však, že je tou najlacnejšou možnosťou, kam môžete vycestovať k moru. Vybrali sme destinácie, ktoré vás môžu vyjsť v rovnakej cene alebo mnohé dokonca ešte lacnejšie. Takže, ak plánujete cestovať s rozumným rozpočtom, ktorý nezruinuje vaše peňaženky, môžete ich pri plánovaní leta tiež zvážiť.

V článku sa dozviete aj: kam v Európe môžete vycestovať na lacnejšiu dovolenku než do Chorvátska;

aké „neobjavené“ destinácie by ste pri výbere dovolenky nemali prehliadať;

koľko stojí priemerná týždenná low cost dovolenka na týchto miestach;

o koľko môže byť lacnejšia v porovnaní s Chorvátskom.

Sumy spomínané v článku vychádzajú z údajov webu Budget Your Trip, ktorý podľa skutočných výdavkov cestovateľov prináša štatistiký a priemerný odhad týždenných nákladov. Upozorňujeme, že boli zodpovedajúce času písania tohto článku a môžu sa meniť podľa aktuálnych dát.

Zabudnite na Chorvátsko

Týždeň v Chorvátsku v prípade low cost cestovateľa podľa webu zameraného na plánovanie výdavkov vychádza približne na 2 048 kún, čo je v prepočte pri aktuálnom kurze 272 eur na osobu. Táto suma ráta s výdavkami za ubytovanie, jedlo a miestnu dopravu. No sú miesta, kde môže byť táto suma ešte nižšia. Tu sú niektoré z nich.

Albánsko

O Albánsku sa hovorí ako o „podceňovanom“ a zatiaľ málo objavenom raji napriek tomu, že si získava čoraz viac pozornosti. Minulý rok vyvolalo boom na TikToku a oslovilo ľudí, ktorí hľadajú netradičné miesta za málo peňazí. O tom, že je to skutočne tak, svedčia aj priemerné týždenné výdavky cestovateľov, ktoré sa pohybujú na sume 174 eur. Je to o takmer 100 eur menej, ako čo sa týka Chorvátska. Takže ak chcete lacnú dovolenku a rozumne si ju naplánujete, práve táto krajina môže byť pre vás ako stvorená. Viac o Albánsku, a napríklad aj jeho plážach, sa dozviete priamo v našom článku.

Gruzínsko

Pre mnohých Slovákov je Gruzínsko málo známou destináciou, no stojí za to ho navštíviť. Ponúka more, pláže a ešte oveľa viac. Navyše je cenovo dostupnejšie ako Chorvátsko. Lacná týždenná dovolenka tu vyjde priemerne na 224 eur na osobu. Jedným z gruzínskych prímorských miest je napríklad Batumi, prezývané ako Las Vegas pri Čiernom mori.

Kréta

Na dovolenku za rozumnú cenu môžete vycestovať aj do Grécka. Napríklad na ostrov Kréta, ktorý patrí medzi jeho najznámejšie, no napriek tomu si tu viete užiť more a horúce slnko aj s nižším rozpočtom. Týždeň dovolenkárov v priemere stojí 280 eur, čo je porovnateľné s Chorvátskom. No ak by ste chceli túto destináciu vystriedať za niečo iné, tu je ďalšia z vhodných možností, ktoré nemusia zruinovať váš rozpočet.

Čierna Hora

Cenovo veľmi podobnú dovolenku si viete užiť aj v Čiernej Hore. Nachádza sa iba na skok od Chorvátska a je dostupná zo Slovenska aj autom. Priemerná cena týždennej dovolenky je 304 eur, čo je síce o trochu viac ako pri Chorvátsku, no za to si môžete užiť menej tradičnú destináciu, ktorá ponúka nielen more, ale aj nádhernú prírodu. A na svoje si tu prídu napríklad aj milovníci hôr, či tí, ktorí svoj voľný čas radi trávia aktívne.

Bosna a Hercegovina

Vedeli ste, že dovolenkovať pri mori môžete aj v Bosne a Hercegovine? Opäť nejde o typickú destináciu, kam sa Slováci hrnú v húfoch. No je dobre vedieť, že aj táto možnosť existuje. Priemerné týždenné náklady sa v tejto krajine pohybujú na sume 193 eur, takže ak hľadáte lacnú dovolenku, môžete sa pozrieť na možnosti, ktoré ponúka a možno vás zaujmú. Jej 20 kilometrové pobrežie susedí s Chorvátskom. Takže tu platí to isté ako pri Čiernej Hore a do Bosny a Hercegoviny môžete vycestovať od nás pohodlne aj autom.

Ios

Ďalším dostupným gréckym ostrovom je napríklad Ios. Nachádza sa v Egejskom mori a dostanete sa tam napríklad loďou zo známeho Santorini. Takže nielenže môže byť vaša dovolenka lacnejšia, ale navštívite aj netradičný ostrov, o ktorom mnoho Slovákov možno ani nepočulo. Ponúka rozsiahle pláže a azúrové more, teda presne to, kvôli čomu ľudia Grécko vyhľadávajú. Priemerná cena týždennej low cost dovolenky na tomto ostrove je 257 eur, teda o trochu menej ako v Chorvátsku.

Bulharsko

Cenovo dostupnú dovolenku môžete zažiť aj v Bulharsku. Priemerná cena takéhoto týždenného nízkonákladového výletu je 184 eur, čo je tiež podstatne menej ako pri Chorvátsku. Nájdete tu množstvo pláží, kde si môžete naplno vychutnať oddych, ale aj sa nadýchať histórie. Napríklad v takom mestečku Nesebar, ktoré bolo založené už v 6. storočí pred naším letopočtom.

Bali

Na záver pridávame tip na jednu exotiku, ktorá sa stáva čoraz obľúbenejšou aj medzi Slovákmi. Je ňou indonézsky ostrov Bali, ktorý okúsilo už množstvo fanúšikov low cost cestovania. Niet sa čomu čudovať, podľa štatistík vám tu na týždennú dovolenku stačí priemerne 182 eur. No ak sa sem vyberiete napríklad na mesiac, platí, že váš denný rozpočet môže byť ešte nižší ako pri týždennom výlete. Jedinou nevýhodou je vari iba vyššia cena leteniek, než pri ostatných vyššie spomínaných miestach. No ak chcete vyraziť niekam ďalej a užiť si niečo špeciálnejšie, práve Bali je jednou z finančne dostupných možností.