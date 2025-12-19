Je iná, než si myslíš: Slová dcéry odhalili Mariánovi Čurkovi krutú pravdu o jeho žene

Rozvod po viac ako dvoch desaťročiach manželstva je vždy bolestivý, no niektoré príbehy odhalia viac, než by si kto dokázal predstaviť. Známy hudobník prehovoril o udalostiach, ktoré mu obrátili život naruby a zanechali nepríjemné stopy najmä na jeho deťoch.
Hudobník Marián Čurko pre TV JOJ odhalil zákulisie rozpadu svojho 23-ročného manželstva, ktoré navonok pôsobilo stabilne a harmonicky. Podľa jeho slov sa všetko zrútilo v priebehu krátkeho času a realita, ktorú postupne spoznával, bola pre neho aj pre deti mimoriadne traumatizujúca.
Slová dcéry a konfrontácia, ktorá rozhodla
Zlom v jeho živote nastal v momente, ktorý nečakal a ktorý prišiel z úst vlastnej dcéry. Práve jej priznanie mu otvorilo oči a úplne zmenilo pohľad na rodinu, ktorú považoval za pevný základ svojho života. „Jedného krásneho letného dňa za mnou prišla dcéra Agátka a povedala mi: „Tati, už ti to musím povedať. Rozveď sa s mamou. Je iná, ako si myslíš,” prezradil hudobník.
Nasledovali slová, ktoré ho úplne paralyzovali. „Z jej mobilu som tajne, tatík, zistila, že mama má veľa milencov, fotí pre nich akty, často ani nepozná priezvisko tých mužov.”
Ako priznal, sprvu nedokázal uveriť tomu, čo počuje. „Neveril som vlastným ušiam, lebo sa mi zdalo, že sme pekná rodina.“ Po odhalení, ktoré mu sprostredkovala dcéra, sa rozhodol okamžite konať a manželku konfrontoval priamo, bez snahy veci zľahčovať či obchádzať.
„Spýtal som sa jej: Agátka mi všetko povedala. Kto je Karol? Kto je Marek? Kto je Matúš?“ opísal moment, ktorý podľa neho definitívne rozhodol o osude ich manželstva. Reakcia ho zaskočila. „Priznala sa sama, dobrovoľne. Čo píšem, mi povedala sama a nijako som to neprekrútil.“
Podľa Mariána mu mala otvorene hovoriť o stretnutiach s viacerými mužmi, hoteloch aj zoznamovaní sa cez stránky pre dospelých. „Vraj s rôznymi chlapcami chodí po hoteloch a zoznamuje sa s nimi napríklad cez webovú s*x zoznamku,“ uviedol. Niektoré detaily ho vraj úplne ochromili. „Má rada mladučkých. Najmladšieho zbalila 18-ročného a súložila s ním na zadnom sedadle v mojom aute, ktoré som jej daroval, lebo ten mladík nemal peniaze na hotel.“
