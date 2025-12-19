Je iná, než si myslíš: Slová dcéry odhalili Mariánovi Čurkovi krutú pravdu o jeho žene

Foto: Instagram (curko.marian)

Frederika Lyžičiar
Jeho dcéra mu otvorila oči.

Rozvod po viac ako dvoch desaťročiach manželstva je vždy bolestivý, no niektoré príbehy odhalia viac, než by si kto dokázal predstaviť. Známy hudobník prehovoril o udalostiach, ktoré mu obrátili život naruby a zanechali nepríjemné stopy najmä na jeho deťoch.

Hudobník Marián Čurko pre TV JOJ odhalil zákulisie rozpadu svojho 23-ročného manželstva, ktoré navonok pôsobilo stabilne a harmonicky. Podľa jeho slov sa všetko zrútilo v priebehu krátkeho času a realita, ktorú postupne spoznával, bola pre neho aj pre deti mimoriadne traumatizujúca.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Marián Čurko (@curko.marian)

Slová dcéry a konfrontácia, ktorá rozhodla

Zlom v jeho živote nastal v momente, ktorý nečakal a ktorý prišiel z úst vlastnej dcéry. Práve jej priznanie mu otvorilo oči a úplne zmenilo pohľad na rodinu, ktorú považoval za pevný základ svojho života. „Jedného krásneho letného dňa za mnou prišla dcéra Agátka a povedala mi: „Tati, už ti to musím povedať. Rozveď sa s mamou. Je iná, ako si myslíš,” prezradil hudobník.

Nasledovali slová, ktoré ho úplne paralyzovali. „Z jej mobilu som tajne, tatík, zistila, že mama má veľa milencov, fotí pre nich akty, často ani nepozná priezvisko tých mužov.”

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Marián Čurko (@curko.marian)


Ako priznal, sprvu nedokázal uveriť tomu, čo počuje. „Neveril som vlastným ušiam, lebo sa mi zdalo, že sme pekná rodina.“ Po odhalení, ktoré mu sprostredkovala dcéra, sa rozhodol okamžite konať a manželku konfrontoval priamo, bez snahy veci zľahčovať či obchádzať.

„Spýtal som sa jej: Agátka mi všetko povedala. Kto je Karol? Kto je Marek? Kto je Matúš?“ opísal moment, ktorý podľa neho definitívne rozhodol o osude ich manželstva. Reakcia ho zaskočila. „Priznala sa sama, dobrovoľne. Čo píšem, mi povedala sama a nijako som to neprekrútil.“

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Marián Čurko (@curko.marian)


Podľa Mariána mu mala otvorene hovoriť o stretnutiach s viacerými mužmi, hoteloch aj zoznamovaní sa cez stránky pre dospelých. „Vraj s rôznymi chlapcami chodí po hoteloch a zoznamuje sa s nimi napríklad cez webovú s*x zoznamku,“ uviedol. Niektoré detaily ho vraj úplne ochromili. „Má rada mladučkých. Najmladšieho zbalila 18-ročného a súložila s ním na zadnom sedadle v mojom aute, ktoré som jej daroval, lebo ten mladík nemal peniaze na hotel.“

Doslova jej vynadala

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Tip na výlet
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Vojna na Ukrajine
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Vianočné trhy
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac