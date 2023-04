Iritujúci a zvláštny smiech Janice z Priateľov, nevznikol náhodou. Herečka ním chcela zatajiť jednu vec

Sitkom Priatelia (Friends) priniesol okrem ústrednej šestice hrdinov aj niekoľko nezabudnuteľných vedľajších postáv. Jednou z nich je nepochybne Janice, ktorú stvárnila herečka Maggie Wheeler. Okrem jej vzťahu s Chandlerom, divákom utkvela v pamäti už vyššie spomínaná hláška a jej typický smiech. A ako vysvetľuje LADbible, nie je to jej prirodzený smiech a vznikol ako krytie.

Keď Maggie začala s nakrúcaním Priateľov, bola nervózna. A navyše, nechcela nič pokaziť. Čo jej značne komplikovalo nakrúcanie scén s hercom Matthewom Perrym, predstaviteľom Chandlera.

Smiech ako krytie

Bolo jej stále do smiechu, no snažila sa to maskovať. A práve tak vznikol jej hraný seriálový smiech.

„Vymyslela som si smiech, aby ma kryl, keď ma Matthew rozosmeje,“ cituje jej slová LADbible. A ako môžete vedieť, ujal sa a stal dlhodobou súčasťou sitkomu, presne ako Janice.

Takže ak ste si náhodou mysleli, že to bol prirodzený smiech herečky, alebo že ho vymysleli tvorcovia seriálu, aby ním túto postavu ozvláštnili, boli ste na omyle. A pravda je taká, že s týmto unikátnym detailom prišla samotná Maggie Wheeler.