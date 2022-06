Najbohatší by bol Sheldon: Toľkoto by zarobili hlavné postavy sitkomu The Big Bang Theory v skutočnom živote

Filmový a televízny svet dokáže s realitou výrazne zamávať a divákovi predostierať veci, ktoré sú v skutočnom živote úplne inak. Aj vďaka rôznym filmom a seriálom tak máme často veľmi skreslenú predstavu o tom, čo ako funguje, alebo napríklad aj o tom, koľko ktoré povolanie môže zarábať.

Zaujímalo vás niekedy, aký plat mali postavy v populárnom seriáli Teória veľkého tresku (The Big Bang Theory) a koľko by zarobili na rovnakých pracovných pozíciách v skutočnom živote? Portál Screenrant sa na to nedávno pozrel a toto sú výsledky.

Howard Wolowitz (Simon Helberg)

Postava inžiniera a absolventa prestížneho Caltechu bola často terčom posmechu práve preto, že Howard nikdy nebol schopný spraviť si doktorát, ako to mali jeho najlepší priatelia a zvyšok partie nerdov.

Popravde mal práve Howard aj napriek svojmu „nižšiemu“ vzdelaniu najviac šťastia na zaujímavé pracovné príležitosti. Howard v priebehu seriálu dizajnoval satelit, ktorý putoval k obežnej dráhe najväčšieho Mesiaca planéty Jupiter. Tiež mal možnosť pilotovať rover na Marse, no a keď si NASA vybrala jeho dizajn na výrobu veľkého vesmírneho teleskopu, dostal Howard príležitosť absolvovať tréning pre astronautov, vďaka čomu sa aj do vesmíru dostal. Toto mu otvorilo ďalšie pracovné možnosti, vďaka čomu mohol pracovať na mnohých vedeckých prácach i napísať knižky či prednášať v planetáriu.

Podľa vývoja deja ale Howard aj napriek všetkým pracovným úspechom nezarábal veľa, čo mu často dávala pocítiť aj jeho manželka Bernadette, ktorá nie raz tvrdila, že zarobí ako mikrobiologička podstatne viac. Samozrejme, postava Howarda v seriáli zrejme zarobila aj vďaka svojim úspechom ďaleko viac než je oficiálny priemer. Ten sa drží na hranici „len“ 85-tisíc dolárov ročne v skutočnom živote. Howard však pokojne mohol zarobiť aj 100-tisíc dolárov ročne.

Raj Koothrappali (Kunal Nayyar)

Nemálo šikovným a vzdelaním bol aj hanblivý Raj. Ten sa pýšil doktorátom z astrofyziky, čo rozhodne nie je najľahší odbor na vyštudovanie. O Rajovi bolo ale vždy známe, že vďaka jeho milionárskej rodine o peniaze nikdy nemal núdzu (aj keď pokusy o úplné osamostatnenie tam boli).

Vďaka tomu, čo robil a na čom pracoval aj so Sheldonom, by sa jeho ročný plat pohyboval niekde na hranici 100-tisíc dolárov ročne. Ale to tiež len vďaka práci v planetáriu, kde prednášal.

Penny Teller (Kaley Cuoco)

Zrejme nikoho neprekvapí, že najmenej spomedzi hlavných hrdinov sitkomu zarobila Penny. Do Kalifornie prišla preto, aby sa stala slávnou herečkou. V začiatkoch však pracovala len ako servírka, kde mohla zarobiť maximálne 7,50 dolárov.

Neskôr sa jej ale podarilo presadiť v celkom inom odvetví, pracovala totiž ako farmaceutická reprezentantka v rovnakej spoločnosti ako kamarátka Bernadette. Ako povedala, bola treťou najlepšou obchodníčkou vo firme, vďaka čomu mohla zarobiť ročne od 75- do 150-tisíc dolárov, ak by sa k tomu prirátali aj provízie z predaja.

Leonard Hofstadter (Johnny Galecki)

Ďalší držiteľ titulu PhD. ho získal na Princeton University, keď mal 24 rokov. Okrem prednášania na Caltechu sa Leonard venoval aj vývoju a výskumu armádneho paliva a tiež bol súčasťou expedície na Severnom póle, kam si ho vybral Stephen Hawking.

Z praxe je známe, že experimentálny fyzici zarábajú viac než tí teoretickí, ktorým Leonard je. Na svojej pozícii by zarobil okolo 100-tisíc dolárov ročne.

Sheldon Cooper (Jim Parson)

Zrejme nikoho neprekvapí, že najviac zo všetkých by zarobil a aj zarábal Sheldon Cooper. Vysoko inteligentný teoretický fyzik oslávil v priebehu trvania seriálu viaceré dôležité pracovné míľniky vrátane zisku prestížnej Nobelovej ceny. No a aj toto mu dopomohlo k naozaj kráľovskému platu.

Byť teoretickým fyzikom na seniorskej pozícii mu mohlo ročne vyniesť okolo 100-tisíc dolárov. Vďaka tomu, že sa odhodlal presedlať na inú oblasť výskumu a paradoxne aj na nižšiu pracovnú pozíciu, mu popravde nespôsobilo pokles platu, ale presný opak. Prilepšil si na 140-tisíc dolárov ročne.

Vo finále seriálu sa stal vďaka svojej práci držiteľom prestížnej Nobelovky, čo znamenalo aj veľkú finančnú odmenu v podobe 1,1 milióna dolárov.