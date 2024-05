Už sa vie, kde bude sídliť nové slovenské ministerstvo: Zmluvu o nájme uzavrie s veľkým domácim developerom

Sídlom ministerstva cestovného ruchu a športu SR (MCRŠ) majú byť priestory Skladu číslo 7 pri bratislavskom obchodno-administratívnom centre pri Dunaji. Vláda na svojom stredajšom rokovaní vyjadrila súhlas s návrhom komerčných priestorov pre účely MCRŠ a zaviazala ho podpísať do 14. mája nájomnú zmluvu.

„Po schválení predloženého materiálu vládou Slovenskej republiky bude uzatvorená zmluva so spoločnosťou Office Center Services, s. r. o., čím dôjde k vyriešeniu aktuálne nevyhovujúcej situácie MCRŠ SR a jeho organizácií,“ uviedol rezort cestovného ruchu v predkladacej správe.

MCRŠ pri hodnotení ponuky posudzovalo podľa pravidiel hodnoty za peniaze, a to cenu za meter štvorcový nájmu, dispozíciu, pripravenosť a vybavenie priestoru, jeho kvalitu, adekvátnu reprezentatívnosť a vhodnosť lokality, v ktorej sa priestor nachádza. „Ponuka k budove Sklad číslo 7 predložená zastupujúcou spoločnosťou J&T Real Estate, a. s., predstavuje v zmysle vyššie uvedeného tú najvýhodnejšiu ponuku,“ uviedlo MCRŠ vo vládnom materiáli.

Šéf rezortu Dušan Keketi v utorok (7. mája) avizoval, že otázka sídla by sa mala vyriešiť do dvoch týždňov. Naznačil, že výrazne by sa mala téma posunúť práve na stredajšom rokovaní kabinetu. Vedenie MCRŠ najskôr hľadalo priestory v objektoch, ktoré patria štátnym inštitúciám. Žiadna budova, ktorá by spĺňala požiadavky, však nebola k dispozícii. Hľadanie sa preto rozšírilo aj do súkromného sektora, kde ponuky predložilo až 11 uchádzačov.