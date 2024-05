Rozsah bombových hrozieb je extrémny: Prišlo takmer 1000 mailov, páchateľ sa surovo vyhráža smrťou

Hrozbami bombových útokov na školách sa zaoberá Národná kriminálna agentúra (NAKA). Adresované boli viac ako 200 školám na takmer celom Slovensku. Polícia okamžite prijala potrebné opatrenia, aby zabránila možným následkom uvedeným v mailoch, ktoré boli školám doručené. Informovala o tom na sociálnej sieti.

„Prijímame všetky opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu na životoch a zdraví osôb. Takéto hrozby Policajný zbor neberie na ľahkú váhu, preto sme do opatrení zapojili okrem príslušníkov NAKA aj ďalšie zložky polície,“ priblížili policajti. Zapojení do toho boli pyrotechnici, psovodi so špeciálne cvičenými služobnými psami a jednotky poriadkovej polície jednotlivých policajných krajských riaditeľstiev.

Ako uviedla polícia na sociálnej sieti, evidujú 995 hrozieb bombových útokov určených konkrétnym školám. Rozsah bombových hrozieb je extrémny.

Polícia je tiež podľa vlastných slov v kontakte s jednotlivými školami, ktoré jej poskytujú plnú súčinnosť. „Podobné maily boli poslané aj minulý týždeň viac ako 120 školám v Bratislavskom kraji,“ pripomenula.

Páchateľovi hrozí doživotie

Na základe zhromaždených dôkazov začal vyšetrovateľ NAKA v oboch prípadoch trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku. Páchateľovi tak hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo na doživotie. „Na objasnení skutku a vypátraní pôvodcu mailov intenzívne pracujeme, spolupracujeme aj s ďalšími bezpečnostnými službami a zahraničnými partnermi,“ deklarovali policajti.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka na sociálnej sieti reagoval, že opakované prípady nahlasovania bômb na školách sú prejavom bezcharakternosti, bezcitnosti a nezodpovednosti.

„Orgány ochrany práva budú na takéto protiprávne prejavy nekompromisne reagovať,“ skonštatoval. Bomby v utorok ráno nahlásili na školách vo všetkých ôsmich krajoch.