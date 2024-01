IPhone vypadol z letu Alaska Airlines po tom, ako lietadlo stratilo bočný panel. Našli ho na zemi bez jediného škrabanca

V noci zo soboty na nedeľu smerovalo lietadlo z Portlandu do Los Angeles. Krátko potom ako sa dostalo do oblakov, však na palube nastala panika a pasažieri zažili momenty, ktoré doteraz zrejme videli len v katastrofických filmoch. Boeing 737 MAX 9 stratil bočný panel. Nepoužívaný únikový východ sa neskôr našiel v záhrade jedného z rodinných domov v štáte Oregon. Okrem toho sa podľa portálu Živé.sk našli dva telefóny, ktoré údajne vypadli z pokazeného lietadla.

Na malých lietadlách ako je Boeing 737 MAX 9 sa núdzový východ uzatvára pomocou panelu, ktorý vyzerá ako okno. Potom ako zo stroja odletel, v kabíne klesol tlak a aktivovali sa kyslíkové masky. Pilotom sa podarilo pristáť v Portlande, tým však príbeh nekončí.

Ako informovala TASR, časť dverí našli v záhrade domu v Oregone. Panel s váhou takmer 30 kilogramov pristál na dvore učiteľa Boba. Jeho objav môže pomôcť pri objasnení incidentu.

To však nie je jediná bizarnosť, ktorá sa s nehodou spája. Najnovšie sa objavili dva predmety – mobilné telefóny, ktoré by mali taktiež pochádzať z lietadla. Médiá Phonearena.com alebo Fonearena.com sa zamerali na jeden z nich – iPhone, ktorý prežil pád z výšky približne 4,8 kilometra.

Found an iPhone on the side of the road… Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact!

When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet😅 pic.twitter.com/CObMikpuFd

— Seanathan Bates (@SeanSafyre) January 7, 2024