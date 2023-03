Inštruktor a postrelená kadetka na seba mierili. Hamran to pokladá za nenormálne, muža čoskoro obvinia

Inštruktora, ktorý postrelil študentku na Akadémii Policajného zboru (APZ) v Bratislave, by mali v krátkom čase obviniť. V stredu to avizoval prezident Policajného zboru Štefan Hamran. Zároveň deklaroval, že každý, kto mal podiel zodpovednosti na postrelení študentky, bude postavený pred súd.

„Spravíme všetko pre to, aby sme postavili pred nestranný a nezávislý súd každého, kto mal akúkoľvek mieru zodpovednosti na tom, čo sa stalo na policajnej akadémii. Nikto sa z toho nevyvlečie,“ deklaroval Hamran.

Treba to preveriť

Je podľa neho potrebné preveriť, či išlo o zlyhanie jednotlivca alebo systémové zlyhanie. „Ak sa stane takýto skutok, tak je najjednoduchšie obviniť toho, kto strieľal. Ale ako mohol strieľať, ako sa dostal k zbrani, ako je možné, že na akadémii pracoval, aké mal zručnosti, ako preukázal odborné znalosti, že tam vôbec mohol pôsobiť, kto nesie zodpovednosť za to, že sa tam taká osoba ocitla?“ pýta sa. Považuje za abnormálne, aby na akadémii niekto na niekoho mieril, hoci aj nenabitou zbraňou.

Prebieha vyšetrovanie

Zdôraznil, že v tejto súvislosti prebieha aj vyšetrovanie ďalších okolností súvisiacich s prípadom. „V tomto štádiu ich nebudeme špecifikovať,“ dodal.

Reagoval tiež na sťažnosti právneho zástupcu poškodenej na utorkovom (14. 3.) mimoriadnom Výbore Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť, že nemá prístup k spisu. „Predvčerom večer doručil našej vyšetrovateľke, že on je poverený zástupca. Ubehlo pár hodín a posťažoval sa, že ešte nenahliadol do spisu,“ vysvetlil. V súčasnosti už s ním podľa Hamrana polícia komunikuje a môže do spisu nahliadnuť. Dodal, že polícia komunikuje aj s poškodenou a jej otcom.

Študentku prvého ročníka policajnej akadémie postrelil 1. marca inštruktor počas výcviku. K udalosti došlo v priestoroch streleckého polygónu Akadémie PZ v Bratislave. Policajti začali trestné stíhanie za prečin ublíženia na zdraví.