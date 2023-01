Iba trojročné dievčatko postihla krutá smrť. Jej mŕtve telo našli v práčke

Úrady vo francúzskom hlavnom meste Paríž vyšetrujú smrť trojročného dievčatka, ktoré našli v práčke v byte jej rodiny. Informovala o tom prokuratúra vo francúzskej metropole.

Dieťa bolo objavené vo štvrtok večer na severovýchode Paríža. Vyšetrovanie vedie špeciálna jednotka na ochranu maloletých.

