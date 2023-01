Súd obvinil ženu z „krádeže času“. Musí zaplatiť odškodné svojmu bývalému zamestnávateľovi

Snáď nikto nestrávi 100 % pracovného času prácou. Človek si občas zaleje kávu, prehodí pár slov s kolegami alebo si potrebuje na chvíľku natiahnuť nohy. Kanadská firma ale bývalú zamestnankyňu obvinila z „krádeže času“.

Zamestnávateľ jej do počítača dal nainštalovať špeciálny softwér

Ako informuje The Guardian, Kanaďanka musí zaplatiť odškodné bývalému zamestnávateľovi po tom, čo bola obvinená z „krádeže času“. Karlee Besse pracovala z domu pre účtovnícku spoločnosť v Britskej Kolumbii. Karlee tvrdila, že ju zamestnávateľ minulý rok vyhodil bezdôvodne a žiadala, aby jej vyplatil odstupné, ako aj nevyplatenú mzdu vo výške 5 000 dolárov.

Spoločnosť, pre ktorú žena pracovala ale tvrdí, že si Karlee do systému zapisovala 50 odpracovaných hodín týždenne. Stanovený čas totiž nevenovala pracovným povinnostiam. Zamestnávateľ do Karleenho pracovného počítača dal nainštalovať program TimeCampon, ktorý sleduje aktivity zamestnanca.

Musí zaplatiť odškodné

Vďaka tomu sa podarilo zistiť, že žena nemá splnené stanovené úlohy napriek tomu, že si zapísala viac odpracovaných hodín. Besse ale pred súdom vyjadrila obavy, že nainštalovaný softwér nedokáže rozlíšiť, kedy počítač používala na pracovné a kedy na súkromné účely, napríklad na pozeranie filmov. Spoločnosť ale dokázala, že softwér to predsa len rozlíšiť dokáže.

Karlee tvrdí, že si dokumenty, ktoré potrebovala k práci vytlačila a pracovala s nimi takýmto spôsobom. Zamestnávateľovi o tom vraj nepovedala preto, lebo sa obávala, že sa nestretne s pochopením a bude za to potrestaná.

Softwér spoločnosti ale dokáže sledovať aj to, koľko dokumentov bolo vytlačených a podľa záznamov si žena vytlačila len zopár strán. Navyše, výsledok práce s vytlačenou dokumentáciou by musela následne aj tak zadať do systému, čo sa ale nestalo. Sudca napokon rozhodol v ženin neprospech. Karlee tak musí bývalému zamestnávateľovi vyplatiť sumu vo výške 2 459,89 dolárov.