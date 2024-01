Hrozí vám pokuta až 650 eur. Mnohí vodiči túto povinnosť ignorujú, následky ale môžu byť vážne

Policajti počas pondelka 8. januára riešili tri dopravné nehody, pri ktorých okoloidúce vozidlá poškodil ľad. Pri jednej z nich, ako informuje Polícia Slovenskej republiky na svojom facebooku, došlo aj k zraneniu.

Nezodpovednosťou k pokute

Na cestnom obchvate Trnavy zletel kus ľadu z neočisteného návesu kamióna a prerazil čelné sklo protiidúceho auta. Jeho vodič utrpel poranenie hlavy a bol odvezený na ošetrenie do trnavskej nemocnice.

Pri Dunajskej Strede sa v ranných hodinách z neznámeho auta uvoľnili kusy ľadu, ktoré poškodili čelné sklo za ním idúceho vozidla značky VW Transporter. Podobne pri Popudinských Močidľanoch v okrese Senica kus ľadu odletel z protiidúceho nákladného auta a poškodil čelné sklo osobného vozidla. Celková škoda na týchto autách sa vyšplhala na 4 500 eur.

„Vodiči, ktorým ľad poškodil vozidlá, kontaktovali políciu. Vo všetkých prípadoch však vodiči, ktorí nehody zavinili, z miesta odišli a v jazde bez zastavenia pokračovali,“ uvádza polícia. Upozorňuje preto, že vodiči sú v zmysle zákona povinní pred jazdou odstrániť z vozidla a aj z nákladu kusy ľadu a snehu, ktoré by sa počas jazdy mohli uvoľniť.

„V prípade, ak dôjde k poškodeniu auta v dôsledku uvoľneného ľadu, môžu policajti uložiť vinníkovi na mieste blokovú pokutu až do 50 eur. Ak dôjde k závažnejším následkom, pokuta sa môže vyšplhať až na 650 eur,“ dodáva.

Zároveň sú vodiči áut, z ktorých sa ľad uvoľní a poškodí iné vozidlo, povinní zastaviť a zostať na mieste nehody až do príchodu polície. Ak si túto povinnosť nesplnia, môže im v správnom konaní hroziť sankcia vo výške až do 1000 eur, v závažnejšom prípade až do 1 300 eur a zákaz činnosti až do päť rokov.