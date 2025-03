Hrozí nám katastrofa: Slovensko sa stane nárazníkovou zónou alebo ruskou guberniou, premiér nás izoluje, hovorí Bátor

Európa sa musí pripraviť na najhoršie a prezbrojiť sa. Toto posolstvo vyslala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová svojim spojencom z londýnskeho samitu. Ten riešil otázku Ukrajiny i bezpečnosti na starom kontinente. Zúčastnili sa ho naši partneri z V4 – Česká republika a Poľsko. Slovensko a Maďarsko chýbali.

Medzitým americký prezident Donald Trump vyhlasuje, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nemá záujem dosiahnuť mier, obviňuje ho z toho, že chce 3. svetovú vojnu a vyčíta mu, že Ukrajina nie je Spojeným štátom dostatočne vďačná a že prišiel do Oválnej pracovne bez obleku. Trump sa navyše po tom, čo dal Zelenského v piatok 28. februára vykázať z Bieleho domu, podľa amerických médií rozhodol pozastaviť všetky dodávky vojenskej pomoci Ukrajine.

Zo USA navyše zaznievajú náznaky toho, že sa pohrávajú s myšlienkou vystúpenia zo Severoatlantickej aliancie (NATO) aj z OSN. Len v januári pritom podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Tibor Gašpar zvolil podobnú rétoriku, keď pripustil možnosť vystúpenia Slovenska z EÚ a NATO.

Všetko sa to deje na pozadí vzniku takzvanej koalície ochotných, ktorej cieľom bude ochrániť Ukrajinu a garantovať jej mier. Dohoda padla medzi väčšinou štátov EÚ, Veľkou Britániou, Írskom, Nórskom aj Kanadou. Slovensko v tomto zoskupení opäť chýba.

Premiér Robert Fico pritom dlhodobo prezentuje vyhrotené postoje voči Ukrajine. Po piatkovom stretnutí Trumpa a Zelenského, kedy sa väčšina demokratických lídrov postavila na stranu prezidenta Ukrajiny, Fico natočil video, v ktorom Zelenského kritizuje a tvrdí, že „Šimečkova rodina žije ako Zelenskyj – len berie, a nič nedáva“. Neúčasť krajiny na samitoch odôvodňuje tým, že ich zvolávajú „vojnychtiví“ lídri a Slovensko „tam nemá čo robiť“.

Vo štvrtok však Fico odchádza na stretnutie lídrov štátov EÚ a už teraz odkazuje, že Slovensko nepodporí žiadnu vojenskú a finančnú pomoc pre Ukrajinu, ak by to znamenalo dlhšie boje. Od Ukrajiny navyše žiada, aby obnovila tranzit plynu do Európy.

Bývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor v rozhovore pre interez hovorí, že postoje premiéra, no i vládnych politikov, vrhajú na Slovensko zlý tieň a stavajú ho do pozície krajiny, ktorej názory nikoho nezaujímajú.

„My sme už izolovaní. Suverénna zahraničná politika na všetky štyri strany znamená, že dnes nemáme priateľov a spojencov, že nás nikto nikam nevolá a nikoho ani nezaujíma, aký je náš názor na najdôležitejšie bezpečnostné otázky,“ upozorňuje.

Ako vnímate aktuálnu bezpečnostnú situáciu v strednej a vo východnej Európe?

Ak sa pozeráme len na “tvrdú” vojenskú bezpečnosť, myslím si, že stredná Európa je stále bezpečné miesto. A to napriek tomu, že v susednom štáte máme vojnu.

Tá druhá, nemenej dôležitá bezpečnosť je tá, ktorá sa dá ľahšie narušiť, a to inými než vojenskými nástrojmi, napríklad hybridnými hrozbami. Tu je tá situácia horšia. Aktivity, ktoré osobitne Rusko alebo Čína vyvíjajú, sú výrazne intenzívnejšie, ale nielen kvantitatívne, ale aj kvalitatívne.

Ak by sme pred štyrmi rokmi mali situáciu ako dnes, panikárili by sme. Vtedy sa hovorilo o malej propagande, dnes sú to organizované aktivity. Stačí sa pozrieť napríklad do Pobaltia, do Poľska, ktoré zápasia s organizovanými kampaňami vrátane kriminálnych aktivít proti štátu. To isté sa deje aj v západnej Európe a koniec koncov, netreba ísť až tak ďaleko, pretože prípad sabotáže sa odohral aj v Českej republike (Vrbětice). Bola to bezpečnostne obrovská vec, ktorá mala extrémny dosah.

Problém na Slovensku je ten, že sa tomu nebránime. Práve naopak, súčasťou toho sú napríklad aj vládne špičky, ktoré vystupujú v médiách, ktoré šíria nepravdy, propagandu, opakujú ruské naratívy, často doslova, dominantne o vojne na Ukrajine.

Toto všetko výrazným spôsobom podkopáva našu bezpečnosť. To, že sa voči tomu nebránime, povzbudzuje týchto aktérov, aby tieto aktivity len zintenzívnili. Zatiaľ čo Čína je zameraná na obchodné a kultúrne aktivity, Rusko cieli na tradičné oblasti, teda šírenie propagandy o vojne na Ukrajine alebo naratívov proti EÚ a NATO. Jeho hlavným cieľom je oslabiť našu jednotu na Západe a schopnosť efektívne sa brániť na domácom poli.

Môže podľa vás konflikt na Ukrajine prerásť do priameho stretu Ruska a NATO?

Nemyslím si, že nám v tejto fáze niečo také hrozí, a to aj preto, lebo NATO je niekoľkonásobne silnejšie ako Rusko. Putin dnes nemá konvenčné kapacity na to, aby vstúpil do ozbrojeného konfliktu s Alianciou. Nedokáže získať ani strategickú výhodu na Ukrajine, nieto ešte bojovať s nami.

