Hrôza v okrese Sabinov: Opitý muž vtrhol do cudzieho bytu a vyhrážal sa, že všetkých zabije. Došlo aj k fyzickému útoku

Polícia v Lipanoch rieši prípad porušovania domovej slobody a nebezpečného vyhrážania, ku ktorému došlo v stredu (5. 11.) dopoludnia v obci Krivany v okrese Sabinov.
TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Útočník bol pod vplyvom alkoholu
Ako povedala, muž pod vplyvom alkoholu neoprávnene vstúpil do bytu, v ktorom býva manželský pár.
„S krikom hľadal ďalšieho muža, vyhrážal sa, že zabije jeho, ako aj manželov. Na domáceho pána dokonca fyzicky zaútočil. Polícia po príchode na miesto vypátrala agresívneho muža a po zadržaní skončil v cele policajného zaistenia, budú s ním vykonané potrebné procesné úkony,“ uviedla Ligdayová s tým, že muž bol podrobený dychovej skúške, ktorej výsledok presiahol dve promile.
