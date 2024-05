Potrebuješ nové auto? Teraz ťa vôbec nemusí vyjsť draho. Mesačne ti stačí „dať bokom“ len dve stovky

Ak dnes potrebuješ spoľahlivé auto, ktoré ťa odvezie nielen do práce, ale v lete na dovolenku či na akýkoľvek trip po Slovensku s kamarátmi či rodinou, môžeš si vybrať niektorý z obľúbených modelov od značky Škoda. Tie ti ponúknu dostatok miesta aj pre tvojich najbližších, ale tiež moderné a úsporné motory či napríklad bezpečnostných asistentov a množstvo modernej technológie, vďaka ktorej bude tvoje cestovanie komfortné a bezpečné. To všetko pritom môžeš mať vďaka zaujímavému financovaniu Škoda Na Mieru, ak dokážeš dať mesačne bokom zhruba dvesto eur.

Auto je od začiatku tvoje a ty rozhoduješ, čo s ním ďalej

Zabudni na staré spôsoby financovania, kedy si auto splácal 10 rokov. S moderným prístupom financovania Škoda NaMieru si môžeš vybrať auto, ktoré presne vyhovuje tvojim potrebám aj každé 2 roky. Či už je to klasika v podobe modelu Škoda Fabia, väčšej Škoda Scala alebo mestského crossoveru Škoda Kamiq, či rodinného SUV Škoda Karoq, voľba je na tebe. A to nielen v podobe modelu, ale tiež farby, motorizácie či výbavy.

Po výbere auta je vďaka tomuto modernému financovaniu auto od prvého dňa tvoje. Na jeho kúpu ti pritom stačí iba 10 % z jeho ceny (tzv. akontácia – vybrať si však môžeš aj vyššiu, čím si znížiš mesačné splátky). Ďalej je už len na tebe, ako si to nastavíš. Výhoda je, že sa nemusíš viazať na dlhé obdobie a ešte máš na konci splácania aj tri možnosti, čo spravíš s autom. Dohodneš sa s predajcom a môžeš si ho vymeniť za nové, podľa tvojich aktuálnych preferencií. Druhá možnosť ti ponúka poslednú navýšenú splátku zase refinancovať, vďaka čomu si jej výšku môžeš rozložiť do ďalších mesačných platieb alebo ju uhradíš naraz. No ak sa po čase rozhodneš, že auto už nepotrebuješ, ďalšia možnosť je, že ho jednoducho vrátiš.

Široký výber vozidiel a jednoduché vybavenie financovania

Takéto financovanie si ľahko vybavíš rovno pri výbere nového vozidla. Predajca v autorizovanom showroome zn. Škoda ti všetko do detailu vysvetlí. Ak sa cítiš na to, že dokážeš mesačne splácať aj viac a potrebuješ väčšie či vybavenejšie vozidlo, vybrať si môžeš, samozrejme, aj z iných modelov značky Škoda, alebo si pokojne môžeš kúpiť aj elektromobil. Výhoda je naozaj to, že všetko vrátane poistenia tvojho nového auta vybavíš na jednom mieste a za uzatvorenie zmluvy neplatíš žiadne poplatky.

Mesačná splátka financovania pritom zahŕňa všetko v jednom – fixný úrok počas celej doby financovania a značkové poistenie od Allianz – Slovenská poisťovňa a. s, ktoré obsahuje povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie, poistenie finančnej straty, poistenie čelného skla bez spoluúčasti a náhradné vozidlo rovnakej alebo nižšej kategórie (v prípade poistnej udalosti alebo nepojazdnosti vozidla).

Značka Škoda sa aj na Slovensku už vyše 20 rokov spája s podporou ľadového hokeja. Toto dlhoročné partnerstvo je oslavou športového ducha, dynamiky a radosti z hry. A s akčnými modelmi Drive si túto vášeň môžete užiť aj vy – či už hľadáte praktické mestské auto, alebo priestranné SUV, v ponuke Škoda Drive si každý nájde to pravé.

Populárna Fabia Drive už od 176 eur vrátane poistenia

Škoda Fabia je jedno z najobľúbenejších áut na Slovensku. Nie div, je to spoľahlivé a kompaktné vozidlo s elegantným dizajnom. Fabiu si zamiluješ vďaka kope priestoru, šikovným riešeniam a nízkej spotrebe. Navyše, s modernými technológiami je Škoda Fabia ideálnym spoločníkom na každodenné cesty.

Príklad financovania Škoda NaMieru je pre model Fabia 1.0 MPI 59 kW (80 k) 5° MP Drive v akciovej cene: 13 990,- € vrátane DPH, pri úrokovej sadzbe 5,49 %, pri dĺžke úveru 60 mesiacov, výške úveru 8 394,- € a pri 40 % akontácií ( 5 596,- €), s ročným nájazdom 15 000 km. Počet splátok je 60, prvých 59 splátok je vo výške 175,85 €, posledná splátka je vo výške 3 649,5 €. Spracovateľský poplatok je 0 % z financovanej hodnoty, RPMN vrátane poistenia 14,07 %. Celková čiastka k úhrade 19 570,50 €.

Priestranná Scala Drive už za 212 eur mesačne

Škoda Scala je elegantné kompaktné auto s dynamickým dizajnom, ktoré ponúka pohodlnú jazdu a širokú škálu technologických vylepšení. Jej priestranný interiér a pokročilé bezpečnostné funkcie robia z tohto auta atraktívnu voľbu.

Príklad financovania Škoda NaMieru je pre model Scala 1.0 TSI 70 kW (95 k) 5° MP Drive v akciovej cene: 16 990 € vrátane DPH, pri úrokovej sadzbe 5,49 %, pri dĺžke úveru 60 mesiacov, výške úveru 10 194,00 € a pri 40 % akontácií ( 6 796,00 €), s ročným nájazdom 15 000 km. Počet splátok je 60, prvých 59 splátok je vo výške 211,38 €, posledná splátka je vo výške 4 432,74 €. Spracovateľský poplatok je 0 % z financovanej hodnoty, RPMN vrátane poistenia 14,15 %. Celková čiastka k úhrade 23 700,16 €.

Mestský crossover Kamiq Drive, s ktorým odvezieš aj rodinu už za 225 eur mesačne

Tento kompaktný crossover zaujme atraktívnym dizajnom a výraznou osobnosťou. Ponúkne ti vynikajúcu kombináciu komfortu a praktickosti. Štýlový interiér modelu Kamiq je dobre vybavený modernými technológiami a inteligentnými riešeniami pre pohodlnú jazdu. S dostatočným priestorom a spoľahlivým výkonom je Škoda Kamiq ideálnym spoločníkom pre mestské dobrodružstvá, ale aj dlhšie výlety.

Príklad financovania Škoda NaMieru je pre model Kamiq Drive 1.0 TSI 70 kW (95 k) 5° MP Drive v cene: 18 190 € vrátane DPH, pri úrokovej sadzbe 5,49 %, pri dĺžke úveru 60 mesiacov, výške úveru 10 914 € a pri 40 % akontácií ( 7 276 €), s ročným nájazdom 15 000 km. Počet splátok je 60, prvých 59 splátok je vo výške 224,73 €, posledná splátka je vo výške 4 746,03 €. Spracovateľský poplatok je 0 % z financovanej hodnoty, RPMN vrátane poistenia 14,08 %. Celková čiastka k úhrade 25 281,10 €.

Tak čo, si pripravený na svoje prvé auto? S financovaním Škoda NaMieru je to jednoduché, bezstarostné a predovšetkým dostupné. Teda presne také, aby si to mal ľahké. Nečakaj viac a daj svojmu snu o vlastnom aute zelenú.

Financovanie zabezpečuje koncernová lízingová spoločnosť VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko, s. r. o. (VWFS). Mesačná splátka sa mení pri zmene ceny vozidla alebo aktuálnej úrokovej sadzbe. Príklad financovania má informatívny a názorný charakter a nie je právne záväzný. Ponuka platí pre fyzickú osobu. Detailné informácie a viac o možnosti financovania nájdete na https://www.vwfs.sk/financovanie-znaciek/skoda-namieru.html.