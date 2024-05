Je mimoriadne agresívny a nebezpečný aj pre človeka: Sršeň ázijský, ktorý ničí včelstvá, už prenikol aj do Česka

Od európskeho sršňa je o 2 milimetre menší a ak by sa dostali do potýčky, ten „náš“ by vyhral. Napriek tomu nám sršeň ázijský vyvoláva zimomriavky. Je mimoriadne agresívny a útočí z desiatok metrov, píše portál Včelia alchýmia. Podľa Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky sa živí predovšetkým hmyzom, a to vážkami, motýľmi a najmä včelami, ktoré sa proti nemu nevedia ubrániť.

Každý rok pribúda množstvo jedincov aj v Európe, kde bol zaregistrovaný asi pred dvadsiatimi rokmi. Minulý rok doputoval už aj k nášmu českému susedovi, upozorňuje CNN Prima News. Jeho stav je monitorovaný, napriek tomu však vyvoláva strach, a to zrejme najmä medzi včelármi.

Sú nebezpečne blízko

Ako uviedol pre TV JOJ Milan Rusnák zo Slovenského zväzu včelárov, sršne v húfoch útočia aj na človeka. Bodnutí je viac a sú nebezpečnejšie ako v prípade európskeho brata. „Ázijský sršeň to dáva pod kožu, puchne sval, šľacha,“ opísal.

Výskyt sršňa ázijského spozorovali vedci v Európe pred dvadsiatimi rokmi. Objavil sa vo francúzskom Bordeaux, kam sa zrejme doplavil loďou so zásielkou keramiky. V priebehu dvoch desaťročí sa tu jeho kolónia rozšírila na asi pol milióna hniezd.

„Oni prvých päť alebo desať rokov proti šíreniu nič nerobili a teraz sú v situácii, keď sa s tým nič nedá robiť,“ kritizuje situáciu vo Francúzsku Tomáš Görner z českej Agentúry ochrany prírody a krajiny.

Jedno hniezdo už bolo zachytené aj v Českej republike, a to v Plzni, minulý rok na jeseň. Podarilo sa ho odstrániť, neskôr však prišli ďalšie dva nálezy, a to blízko Rokycan a Rudné u Prahy. Boli to však len opustení jedinci bez hniezda.

„Predpokladáme, že jedinci, ktorých sme nechytili, už zmrzli. Všetky lokality monitorujeme,“ upokojuje situáciu odborník na invazívne druhy.

Česko je podľa neho vo veľkej výhode v tom, že začalo s monitoringom včas a navyše sa tomuto druhu veľmi ťažko prežíva v podmienkach chladnejších zím.

V januári tohto roka informoval RTVS o tom, že nebezpečný hmyz už zaznamenali aj v Rakúsku. Na Slovensku to, pochopiteľne, vyvoláva značnú paniku, ohrozenie pociťujú predovšetkým včelári. „My včelári v okolí Nitry sme prví ohrození, keďže výskyt sršňa ázijského hlásia aj z maďarského Győru,“ obáva sa včelár z Mojmíroviec.

