HELL oslavuje 20 rokov limitovanou edíciou v spolupráci s Michelom Morroneom

Pri tejto príležitosti prichádza so zaujímavými prekvapeniami. Tentokrát ide o limitovanú edíciu HELL 20Y EDITION, ktorú značka vytvorila spolu s jej ambasádorom, talianskym hercom Michelom Morroneom.
Hviezda filmov a ikona štýlu sa zapojila priamo do kreatívneho procesu počas nakrúcania 20. výročného filmu HELL a materiálov k projektu HELL CITY v Maďarsku. Spolu s tímom HELL vymyslel dizajn a koncept plechovky, takže nejde len o nejaký produkt – je to skutočná spolupráca.
Zlatá, čierna a mega výrazné “20 YEARS”
Výročná plechovka je úplne iná. Zlaté detaily, zlaté viečko, čierne otváracie pútko a veľký nápis “20 YEARS” robia z plechovky niečo, čo si zapamätáš. Cieľ? Poriadne osláviť dve dekády HELL, a zároveň ponúknuť zberateľský kúsok, ktorý si každý chce odfotiť. Limitka príde na pulty v marci 2026 a bude dostupná len tri mesiace, tak sa treba poponáhľať.
Viac než len energia – HELL CITY
Špeciálna edícia zapadá do nového sveta značky – HELL CITY. Dvadsať rokov HELL nie je len história, ale aj začiatok novej éry. Značka už dnes nie je len nápoj – je to štýl, komunita a zážitok, ktorý spája ľudí. A Michele Morrone? Nie je len tvárou kampane, je súčasťou kreatívneho zrodu plechovky.
HELL vo svete
Za dve dekády sa HELL stal globálnou značkou – jeho produkty sú dostupné vo viac než 60 krajinách a vedú na viacerých trhoch. Dvadsiate výročie teda nie je len oslava, je to aj potvrdenie sily značky.
„Dvadsiate výročie je začiatok novej kapitoly. Michele Morrone je nielen tvárou kampane, ale aj tvorcom tejto limitky. Plechovka tak ukazuje, čo HELL znamená – medzinárodný štýl, kreatívny prístup a komunitu, ktorá nás poháňa už 20 rokov,“ hovorí Adrienn Popovics, riaditeľka medzinárodnej komunikácie a marketingu HELL.
HELL ENERGY – 20 rokov spolu. A práve začíname.
