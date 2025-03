Hamšík, Škrtel a EGO sa spojili pre dobrú vec: Pripravte sa na hviezdny zápas s veľkolepou „Half Time Show“

Uplynuli už dva roky, odkedy sa v Banskej Bystrici uskutočnil prvý ročník charitatívneho futbalového zápasu medzi Gymnáziom Jozefa Gregora Tajovského (GJGT) a Gymnáziom Andreja Sládkoviča (GAS), ktorého hlavným cieľom bolo pomôcť detským pacientom z Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici (DFNBB). Tento rok sa akcia vracia, a to opäť s cieľom pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú.

10. apríla 2025 sa na Atletickom štadióne Dukla Banská Bystrica o 17:00 stretnú dve veľké mená slovenského futbalu – Marek Hamšík a Martin Škrtel.

Marek Hamšík si na podujatí zahral už minulý ročník a veľmi si to užil, preto sa do tohto ročníka zapojil opäť bez váhania. Navyše organizátorom sa podarilo do podujatia zapojiť ďalšiu veľkú hviezdu slovenského futbalu – Martina Škrtela. Podľa slov Tobiasa Hudeca, ktorý je zakladateľom tohto charitatívneho podujatia, „je to skutočne veľká vec, že aj títo hráči, ktorí majú nabitý program, si našli čas a prídu svojou účasťou podporiť tento krásny charitatívny projekt. Obom patrí veľké poďakovanie za to, že nám pomáhajú šíriť dobré meno tejto akcie.“

Zápas sa bude hrať podľa rovnakých pravidiel ako v minulosti – obaja hráči, Hamšík aj Škrtel, sa počas prvého polčasu predstavia v drese oboch škôl. Gólmi síce divákov zabávať nemôžu, ale skvelými prihrávkami určite áno, ako tomu bolo aj v minulom ročníku.

Podujatie bude aj tento rok plné prekvapení, organizátori sa snažili opäť pridať niečo nové, výnimočné. A to sa im naozaj podarilo. Okrem polčasovej tomboly pripravili špeciálnu „Half Time Show“, počas ktorej sa diváci na Štiavničkách môžu tešiť na hudobné vystúpenie EGA. Moderátormi tohto ročníka budú skúsení Peťo Magurský a Vlado Varecha.

„Nesmieme však zabudnúť na najdôležitejšiu súčasť tohto podujatia a to je jeho charitatívna zložka. Ako po minulé ročníky, tak aj teraz budú všetky vyzbierané finančné príspevky zo vstupného darované DFNBB. Za dva ročníky takto GJGT darovalo detičkám z DFNBB 13 500 eur. S vedením nemocnice momentálne rokujeme, na čo konkrétne budú tohtoročné peniaze využité, aby sme ich efektívne využili tam, kde ich detičky najviac potrebujú,“ povedal zakladateľ a organizátor Tobias Hudec.

Charitatívny futbalový zápas GJGT vs. GAS je ideálnou príležitosťou na vychutnanie si kvalitného športového zážitku a zároveň na podporu detí, ktoré to najviac potrebujú. Akcia s veľkými menami, skvelou hudbou a prekvapeniami určite zanechá v divákoch nezabudnuteľné spomienky. Nezmeškajte tento jedinečný deň a príďte podporiť túto krásnu charitatívnu akciu! Vstupenky sú už v predaji, zakúpite ich cez predpredaj.sk alebo na mieste v deň konania zápasu.

Všetky aktuálne informácie k akcii nájdete na Instagrame Futbal GJGT vs. GAS a Facebooku Futbal GjgtGas. Tešíme sa na vás!