Grónsko sa nevzdáva, svetu posiela odkaz: Krajinu vraj neodovzdajú nikomu, nepomôže žiaden nátlak

Foto: SITA/AP

Martin Cucík
TASR
Situácia okolo Grónska je stále nejasná.

Vicepremiér grónskej vlády a minister financií Múte Egede vo štvrtok označil akýkoľvek pokus o odstúpenie jeho krajiny niekomu inému za neprijateľný. Jeho vyjadrenia prišli len deň po tom, ako americký prezident Donald Trump oznámil rámec pre budúcu dohodu o Grónsku, píše TASR podľa agentúry AFP.

Bez ohľadu na tlak, ktorý môžu vyvíjať iní, nebude naša krajina odovzdaná nikomu a s našou budúcnosťou sa nebude hazardovať,“ uviedol Egede v príspevku na Facebooku.

Je neprijateľné pokúšať sa dať naše územie iným. Toto je naša krajina – my sme tí, ktorí formujú jej budúcnosť,“ dodal.

O budúcej dohode o Grónsku informoval Trump spolu s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem na okraji Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose.

Clá sú minulosťou, ešte ani nezačali platiť

Americký prezident oznámil aj zrušenie plánovaných ciel pre európske krajiny, ktoré sa postavili proti jeho zámerom na ovládnutie autonómneho dánskeho územia.

Trump počas svojho druhého funkčného obdobia opakovane žiadal, aby Spojené štáty získali Grónsko, a to pre údajné bezpečnostné hrozby zo strany Ruska a Číny v Arktíde.

Foto: SITA/AP

Dánska premiérka Mette Frederiksenová vo štvrtok potvrdila, že Kodaň aj Nuuk sú pripravené viesť rokovania o bezpečnosti v tomto regióne, pokiaľ budú rešpektovať územnú celistvosť Európskej únie aj NATO.

Podľa Frederiksenovej je dobré, že o tejto otázke Trump s Ruttem diskutovali, no zdôraznila, že o suverenite Dánska nehovorili.

Dánsky minister obrany Troels Lund Poulsen vo štvrtok na sociálnych sieťach uviedol, že Rutte „nemôže vyjednávať dohodu v mene Dánska alebo Grónska“. Snahu NATO o posilnenie bezpečnosti v Arktíde však privítal. „Máme jasnú červenú čiaru… Nevzdáme sa suverenity nad časťami Dánskeho kráľovstva,“ dodal Poulsen.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ponuka, ktorá nemá obdobu: Trump chce použiť hotovosť namiesto sily a vyplatiť milión dolárov pre…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac