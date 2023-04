Francúzska ministerka sa objavila na titulke Playboya. Odvážna fotka vzbudila veľký rozruch, ľudia nešetria kritikou

Marléne Schiappaová je od roku 2017 francúzskou ministerkou pre sociálne hospodárstvo a dlhoročne patrí medzi zástankyne práv žien. Ako informuje CNN, na tomto poste už úspešne presadila zákon, podľa ktorého môže polícia pokutovať priamo na mieste ľudí, ktorí sa dopustili sexuálneho obťažovania. Momentálne sa však vo Francúzsku rieši jej fotografia na titulke štipľavého magazínu.

Kým väčšinu verejných činiteľov podobné skutky dobiehajú nechcene až po rokoch, súčasná francúzska ministerka zapózovala pre populárny magazín Playboy dobrovoľne počas výkonu svojej funkcie.

Na obálke časopisu sa objavila v súvislosti s 12-stranovým rozhovorom o právach žien a LGBT+ komunite, ktorý plátku poskytla. Politička týmto krokom mnohých prekvapila a iste tak svojej myšlienke zabezpečila dostatočnú publicitu, čo sa ale nestretlo s pochopením v jej domovine.

France’s moronic government strikes again:

Marlène Schiappa, 🇫🇷 Secretary of State to the Prime Minister, in charge of the Social and Solidarity Economy and Associative Life, poses on the front page of Playboy. pic.twitter.com/Jdp5CVag2y

— Daniel Foubert 🇵🇱 (@d_foubert) April 2, 2023