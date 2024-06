Finále Mamy na prenájom vyvolalo zmiešané reakcie. Nečakaný zvrat nastal v posledných minútach, diváci ostali v šoku

Už dnes Markíza odvysiela poslednú epizódu tretej série úspešného rodinného seriálu. Niektorí si ju už však stihli pozrieť vopred a ich reakcie hovoria za všetko.

Tretia séria predstavila niekoľko dejových línií – od Natálie, Dušanovej dcéry, o ktorej nevedel, cez tehotenstvo Moniky s Jurajom až po Tomáška, chlapčeka, ktorého si vzali Naďa a Martin do pestúnskej starostlivosti. Najviac diskusií však vyvolala zápletka Beáty, ktorá podviedla svojho manžela a musí si vybrať medzi dvoma mužmi, ku ktorým niečo cíti.

Vybrala si

Po tom, ako Beáta podviedla Eda s Petrom, bola postavená pred náročnú voľbu – budovať nový vzťah, alebo biť sa za ten starý. Edo od nej takúto zradu rozhodne nečakal a vyčítal to nielen jej, ale tiež Petrovi, ktorý mu podľa jeho slov zničil rodinu. Beáta sa napokon s Petrom rozišla a rozhodla sa zachrániť si manželstvo. Alebo to tak aspoň vyzeralo.

„Musím odísť,“ prehlásila Beáta, no vzápätí Petra pobozkala. Diváci po tejto rozlúčke so zatajeným dychom sledovali, ako sa Beáta zachová voči Edovi. Toho náhle prosila o druhú šancu a odpustenie. „Dokážem ti, že ty si pre mňa všetkým, že Zuzka je pre mňa všetkým, že vy dvaja ste pre mňa jediní na svete,“ sľúbila mu a čakala na Edovu reakciu.

„Začneme odznova,“ navrhol jej Edo, z ktorého nakoniec vypadlo, že to celé bola vlastne jeho chyba a mal sa jej viac venovať. Vyzeralo to na šťastný koniec, no potom sa jej mama rozhodla otvoriť jej oči a vysvetlila, že presne takto skončilo jej manželstvo.

„Ja som sa veľmi snažila a veľmi som to chcela, ale takto nie som šťastná,“ povedala Beáta v závere epizódy Edovi a ich vzťah opäť spravil obrat o 180 stupňov. „Nemôžeme byť spolu,“ týmito slovami sa končí ich príbeh v tretej sérii.

Samozrejme, reakcie na tento dramatický záver na seba nenechali dlho čakať a diváci začali diskutovať v komentároch. „A tak som myslela, že to uhrajú,“ vyjadrila sa k tejto scéne sklamaná diváčka, ktorá očividne viac fandila Edovi ako Petrovi.

„Bol to super seriál o krásnom milom dievčatku. A zrazu to bolo o tom, ako zničiť vzťahy a ten zaver o BEÁTE no hrúza… Toto ste veru zle zakončili,“ pridala svoj názor ďalšia. Tretia zas píše: „Obidvaja niečo trápne. On chlap v rokoch a ako puberťák no a Beáta neschopná.“

Jeden mužský divák sa rozhodol celú situáciu opísať akousi vtipnou metaforou. Vysvetlil: „Beátka bola v mladom veku, keď stretla Edka. Bála sa teplej klobásy, teraz je vyspelá žena a zachutili jej klobásky a je jej jedno na aký spôsob je upravená.“

Nečakané tehotenstvo

„Potešili ste ma s tou Naďou. Som zvedavá, čo bude s Beátou a Edom v novej sérii,“ píše zas v komentároch ďalšia, čím prezradila krajšiu novinku, ktorá však, naopak, fanúšikov seriálu veľmi potešila.

„A Naďa s Martinom sa dočkali. Naďa je tehotná. Gratulujem,“ pridala sa druhá nadšená diváčka.

Celá tretia séria totiž napokon skončila scénou, kedy nadšená Naďa pribehne k Martinovi. „Som tehotná, Martin,“ oznámi mu a scéna končí vrúcnym bozkom. Celú túto sériu sa totiž trápili pre to, že nikdy nebudú mať spolu dieťa, no ako sa ukázalo, nemali pravdu a usmialo sa na nich šťastie.

