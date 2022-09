Film o Marilyn Monroe iba pre dospelých šokuje: Ukazuje brutálny orálny sex pod nátlakom, naznačuje znásilnenie

Už o niekoľko dní sa má do knižnice Netflixu dostať novinka s názvom Blonde, ktorá sa bude sústrediť na život Marilyn Monroe. Ako sme vás už informovali, pôjde vôbec o prvý film určený iba pre dospelých, ktorý streamovacia služba uvedie. Prvé recenzie divákov, ktorí už novinku mali možnosť zhliadnuť, ukazujú, prečo táto životopisná snímka dostala kontroverzné hodnotenie NC-17, píše Unilad.

Hodnotenie NC-17 znamená „vhodný iba pre dospelého diváka“. A nie je ani zďaleka samozrejmosťou, že by ho filmy z dielne streamovacích služieb dostávali. V prípade novinky Blonde je to ale inak.

Kým sa doteraz viedli iba dohady o tom, prečo takéto hodnotenie získala, teraz je to už jasnejšie. Unilad vysvetľuje, že film obsahuje hneď niekoľko brutálnych scén sexuálneho napadnutia.

Ak sa chcete vyhnúť detailnejším spoilerom z deja, túto časť článku radšej preskočte.

Minúta a pol nepekného pohľadu

Blonde prinesie veľmi nepríjemnú scénu, v ktorej John F. Kennedy núti Marilyn Monroe k orálnemu sexu a následne má dôjsť k jej znásilneniu. Samotná scéna orálneho uspokojovania má byť dlhá, trvá minútu a pol a sústredí sa na tvár Marilyn, ktorej to, čo sa deje, nie je vôbec príjemné. Snaží sa nevracať, no nie je to jednoduché.

Nie je to vzrušujúce, ale mimoriadne nepríjemné

Prvé pohľady na snímku Blonde prichádzajú od kritikov, ktorí ju už mali možnosť vidieť. Magazín Vulture uvádza, že po diskusiách o tom, prečo film dostal hodnotenie NC-17, je to každému, kto videl spomínanú scénu, viac než jasné. „Aby sme to uviedli na pravú mieru, nie je to vôbec dráždivá scéna, ale napätá a znepokojujúca,“ píše Vulture.

The Daily Beast pokračuje v opise tohto nepríjemného momentu a vysvetľuje náznaky, podľa ktorých došlo až k znásilneniu Marilyn. Pre vysvetlenie dodáva, že neexistujú žiadne podložené dôkazy o tom, že by Kennedy Monroe sexuálne napadol aj v skutočnosti.

Z výkonu Any de Armas sú ľudia nadšení

Režisér snímky Andrew Dominik podľa Uniladu už v minulosti hovoril o scéne znásilnenia, ktorá vychádza z rovnomennej knižnej predlohy Joyce Carol Oates.

Ako snímka s touto kontroverznou scénou uspeje medzi divákmi Netflixu, uvidíme už 23. septembra. Na festivale v Benátkach zožala Ana de Armas, ktorá stvárnila Marilyn Monroe, dlhý, 14-minútový standing ovation. A podľa CNN sa dokonca neubránila slzám. Práve jej herectvo a stvárnenie tejto ikony sa momentálne tešia veľkej chvále.