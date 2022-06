Prvý film od Netflixu iba pre dospelých: Novinka o Marilyn Monroe urazí každého, zaradili ju k Prcičkám či Saw

Pred pár dňami Netflix uviedol vizuálne pútavú a emočne silnú ukážku na pripravovaný film s názvom Blonde, ktorý sa sústredí na ikonu Marilyn Monroe. Zatiaľ sa z nej veľa vyčítať nedá, iba to, že nenechá svojich divákov chladnými. To, čo ale môžeme povedať, je že snímka dostala unikátne hodnotenie a zaradila sa do kategórie „iba pre dospelých“, uvádza Unilad. Čo je toho dôvodom?

Snímka Blonde vzniká pod taktovkou režiséra Andrewa Dominika podľa rovnomennej knižnej predlohy Joyce Carol Oates, ktorá bola nominovaná na Pulitzerovu cenu. Do postavy samotnej Marilyn Monroe bola obsadená herečka Ana de Armas, ktorá sa objavila napríklad aj v najnovšej bondovke.

Prvý film od Netflixu s hodnotením NC-17

Nech to znie akokoľvek prekvapivo, ako informuje portál Unilad, ide o vôbec prvý film z dielne Netflixu, ktorý získal hodnotenie NC-17, čo ho zaraďuje do kategórie „vhodný iba pre dospelého diváka“. V knižnici Netflixu nájdete aj iné filmy, ktoré majú toto hodnotenie, ale nepochádzajú priamo z dielne tejto streamovacej služby.

Ako vysvetľuje Collider, v súčasnosti snímky iba výnimočne získavajú takéto prísne hodnotenie, preto je skutočne unikátne, že ho dostal práve film, ktorý má uviesť streamovacia služba.

Zaradil sa k Prcičkám či Saw

Hodnotenie NC-17 doteraz získali filmy ako Prci, prci, prcičky, Základný inštinkt, Americké psycho, Kill Bill či dokonca Saw. V čom je teda životopisný Blonde, ktorý sa zameriava na život osobnosti Marilyn Monroe taký „neprístupný“, že si ho vyslúžil tiež?

„Je v ňom niečo, čo každého urazí,“ odôvodnil režisér Dominik a vysvetlil, že svojím dielom chce priniesť iný pohľad na Marilyn. Hovorí o menej jednoznačnom pohľade na herečkin život, prácu aj traumy, ktoré zvádzala. To už sľubuje samotná krátka ukážka, ktorú streamovací gigant uviedol.

Dôvodom je sexuálny obsah

Samotné hodnotenie NC-17 sa zvyčajne udeľuje filmom, ktoré obsahujú explicitný sexuálny obsah, všadeprítomnú sexualitu alebo grafické sexuálne dialógy, približuje Unilad. S najväčšou pravdepodobnosťou práve tie budú dôvodom jeho udelenia v prípade tejto snímky.

Režisér podľa portálu v minulosti už potvrdil, že sa vo filme objaví sexuálne napadnutie. V ďalšom rozhovore uviedol, že ak sa to divákom nepáči, je to ich problém. Toto kritické hodnotenie jeho filmu ho ale napriek všetkému prekvapilo.

Životopisnú snímku Blonde uvedie Netflix už 23. septembra.