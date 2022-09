Prvý film pre dospelých od Netflixu znechutil ľudí, vypínajú ho po 20 minútach. Ukazuje násilie, vrátane sexuálneho

Na Netflix sa dostal prvý film s hodnotením NC-17, čo znamená iba pre dospelých. Je ním snímka Blonde, ktorá vychádza z rovnomenného románu Joyce Carol Oates pojednávajúcom o živote ikony Marilyn Monroe. Na jeho premiéru sa tešilo množstvo divákov, no mnohí napokon zostali prekvapení alebo dokonca znechutení, uvádza Unilad.

Režisér Andrew Dominik do hlavnej postavy svojej snímky obsadil herečku Anu de Armas a kritici aj diváci hovoria o jej životnej úlohe. Napriek tomu možno povedať, že snímka rozdelila ľudí do dvoch kategórií. Kým jedna skupina nešetrí chválou, druhá ju nedokáže ani dopozerať.

Ak si chcete pozrieť Blonde, musíte si vynahradiť 167 minút svojho času. To ale nie je to, čo divákov prekvapilo. Unilad upozornil na reakcie divákov na Twitteri, ktorí sa zdôverili s tým, že snímku nedokážu dopozerať, pretože je im to nepríjemné.

„Nedokázal som dopozerať viac ako 20 minút z takmer troch hodín. To, čo som videl, bolo kruté a srdcervúce. Film je absolútne nepozerateľný,“ napísal jeden zo sledujúcich.

V ďalšie reakcii sa divák priznal s tým, že aj keď Netflix upozornil na sexuálny obsah v snímke, musí poznamenať, že ukazuje prvky zneužívania detí či násilia páchaného na ženách vrátane toho sexuálneho. „Prosím, pripravte sa na to, ak to budete pozerať,“ dodal.

„Videla som prvých 20 minút Blonde a potom som hneď musela ísť na Twitter a zistiť, či sú aj ostatní ľudia tak znechutení, ako som aj ja,“ napísala ďalšia diváčka.

