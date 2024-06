Ľudia sú z toho v šoku: Pri ceste z Indie do USA loďou stačí ísť iba rovno po priamke a prídete do cieľa

Reálne zobrazenie našej planéty na mape je zložité a môže nás pekne zmiasť. Ak si odmyslíme všetky nevedecké názory o tvare našej planéty, tak každý normálny človek vie, že Zem je trojrozmerný objekt guľového tvaru. No jej prekresľovanie na mapu, teda jej zobrazenie iba v dvoch dimenziách, prináša nepresnosti a zmeny tvarov.

Mapy nie sú veľmi reálne

Mapy sú veľmi užitočné a na základnú navigáciu určite stačia. Ak sa vám pod ruky nejaká dostane, pravdepodobne bude reflektovať Mercartorovu projekciu. Tá v jednoduchosti zobrazuje Zem tak, ako keby bola vložená do valca a každý bod na planéte je na valec prenesený. Po rozvinutí valca máte vytvorenú mapu, píše IFL Science.

Tento spôsob je síce vhodný pre navigáciu, avšak spôsobuje deformácie veľkostí a tvarov. Kým pri Mercartore je oblasť okolo rovníka viac-menej reálna, oblasti vyššie či nižšie od rovníka, sú viac roztiahnuté.

Z Indie do USA rovno, bez zmeny kurzu

Minulý týždeň zdieľal na sociálnej sieti X účet s názvom Latest in Space veľmi zaujímavý príspevok, po ktorom ostali mnohí ľudia v šoku. Príspevok vysvetľuje, že aj keď to podľa mapy nie je zrejmé, tak z Indie do USA sa dá cestovať loďou po mori, a to iba tak, že sa pôjde po rovnej priamke.

Fun fact: Without touching a single piece of land, it's possible to sail from India to the USA in a completely straight line pic.twitter.com/Teu6edDox6 — Latest in space (@latestinspace) May 30, 2024

Ľudí príspevok šokoval, najmä pri pohľade na mapu. Tu si ale treba uvedomiť, že Zem je už spomínaného guľového tvaru a zobrazenie mapy tak cestu skresľuje. Kvôli spomínanej projekcii sa rovné priamky na mape nemusia javiť ako rovné. Pekné zobrazenie tejto cesty z Indie do USA po jednej priamke vidno na priloženej animácii.

V prípade, ak by sa niekto vydal na túto trasu loďou z Indie do USA (alebo naopak), určite by nestačilo mať iba kormidlo v jednej polohe. V dôsledku morských prúdov či vetra by loď bola z kurzovej priamky neustále vychyľovaná a bola by potrebná korekcia otáčaním. Nič to však nemení na tom, že stanovený kurz by bola práve rovná priamka.