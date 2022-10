Sexuálne napadnutie Kennedym aj topenie Marilyn vo vani: Kontroverzné scény z filmu Blonde, ktoré neboli pravdivé

Film Blonde vychádzajúci z rovnomenného románu Joyce Carol Oates, pojednávajúcom o živote ikony Marilyn Monroe, sa aktuálne drží na Netflixe na prvom mieste sledovanosti. Nie je však pre každého, o čom svedčia aj jeho hodnotenia deliace divákov do dvoch kategórií. Niektorí dokonca hovoria o znechutení, no nie všetko, čo snímka ukazuje, sa v skutočnosti aj odohralo. Screenrant vysvetľuje, ktoré z kontroverzných scén nie sú fakticky podložené.

Screenrant hneď na úvod ozrejmuje, že film vychádza z polofiktívnej knihy a preto nie všetko, čo v ňom vidíte, sa v živote ikony Marilyn Monroe skutočne aj odohralo. Web What to Watch dodáva, že nie je založený primárne na realite, ale na udalostiach spomínaných v knihe. Sám režisér Andrew Dominik túto informáciu potvrdil. Pozrime sa, čo snímka ukazuje, ale v skutočnosti sa to podľa dostupných informácií neodohralo.

Nebola v polyamorickom vzťahu

Blonde vykresľuje polyamorický vzťah Marilyn Monroe s dvojicou hercov – Charlesom Chaplinom mladším a Edwardom Robinsonom mladším, ktorý je ale nútená ukončiť. Screenrant píše, že neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by s nimi viedla polyamorický vzťah, teda bola vo vzťahu s oboma súčasne.

What to Watch zas spomína, že nie je dokonca potvrdené ani to, či mala niečo s Robinsonom, zatiaľ čo klebety o romániku s Chaplinom potvrdil on sám. A teda tento detail vychádza iba z románu, podľa ktorého snímka vznikla, a nie z reálneho života Marilyn.

Neexistujú dôkazy o tom, že by ju Kennedy sexuálne napadol

To isté platí aj o zobrazení romániku medzi Marilyn a vtedajším prezidentom Johnom Fitzgeraldom Kennedym, ktorý dodnes prináša viac otáznikov ako odpovedí a stal sa terčom vzniku rôznych konšpirácií.

Napriek tomu snímka ukazuje skutočne drsné vykreslenie ich vzťahu a dokonca brutálny sexuálny útok, ktorý pácha Kennedy na Marilyn. Zobrazuje veľmi nepríjemnú scénu násilného orálneho sexu v hotelovej izbe, kam ju priviedla tajná služba.

Napriek tomu, že sa hovorí skutočne o tom, že niečo spolu dvojica mala, dôkazy, že by Kennedy niekedy sexuálne napadol Marilyn, neexistujú. Radio Times vysvetľuje, že cieľom zahrnutia tejto scény do filmu mohlo byť napríklad poukázanie na to, akým spôsobom bolo s Marilyn počas života zaobchádzané.

Nie je potvrdené ani to, že ju mama chcela utopiť vo vani

Gladys Baker, matka Marilyn Monroe, vyrastala v chudobe. Ako informuje portál The Vintage News, aby toho nebolo málo, trpela nediagnostikovanou schizofréniou.

Vo filme je ich vzťah vykreslený natoľko explicitne, až je divákom naservírovaná nepríjemná scéna odohrávajúca v kúpeľni, pri ktorej chce Gladys malú Marilyn utopiť vo vani. What to Watch uvádza, že neexistuje žiadny dôkaz o tom, že by sa to odohralo aj v skutočnosti. Takže aj keď bol ich vzťah veľmi komplikovaný, v tomto prípade ide iba o ďalšiu scénu, ktorá bola vymyslená.