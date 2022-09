Film Blonde iba pre dospelých ukáže nahú „Marilyn Monroe“: Podľa herečky sa scény stanú virálnymi a bude to nechutné

Jedným z najočakávanejších filmov nastávajúcich dní je nepochybne novinka s názvom Blonde, ktorá rozpráva o živote Marilyn Monroe a už o niekoľko dní sa má objaviť na obrazovkách streamovacej služby Netflix. Herečka Ana de Armas sa v rozhovore pre Variety zverila so svojou obavou, ktorá sa po vypustení filmu môže stať reálnou, informuje Unilad.

Ana de Armas stvárnila v očakávanej novinke hlavnú úlohu Marilyn Monroe. Herečku ste predtým mali možnosť vidieť napríklad v snímkach Blade Runner 2049, Na nože (Knives Out) či Nie je čas zomrieť (No Time to Die) a ďalších.

Jej herecký výkon je v snímke Blonde kritikmi a prvými divákmi vychvaľovaný. Na premiére dokonca zožala dlhý, niekoľkominútový potlesk. Napriek tomu má strach z jednej nepríjemnej situácie, ktorá môže nastať po tom, ako sa snímka dostane na Netflix.

Šírenie jej nahých záberov na internete je podľa herečky nechutné

V rozhovore pre Variety, ktorý vyšiel ešte predtým, než sme snímku mali možnosť vidieť, priznala, že sa v nej budú nachádzať scény, v ktorých bude úplne nahá. Jedným dychom dodala, že je presvedčená o tom, že sa tieto zábery stanú na sociálnych sieťach virálnymi. A to sa jej, pravdaže, nepáči. Dokonca, ak by sa tieto obavy naplnili, bolo by to podľa nej nechutné.

Vysvetlila však, že spomínané scény jej nezabránili v tom, aby túto rolu odmietla. Iba sa jej nepáči ich vytrhávanie z kontextu, ktoré v budúcnosti môže nastať.

Nebude to príjemné pozeranie

V snímke sa má objaviť aj scéna obsahujúca sexuálne násilie, ako dlhý orálny sex pod nátlakom a podľa zatiaľ dostupných informácií aj ďalšia forma sexuálneho zneužitia Marilyn zo strany Johna F. Kennedyho. Práve kvôli týmto nepríjemným záberom film dostal hodnotenie NC-17, čo znamená mládeži neprístupný.

Film Blonde v réžii Andrewa Dominika má byť vyrozprávaný z pohľadu Marilyn Monroe, ktorá vo svojom živote pocítila viacero trpkých chvíľ, a preto od uvedenia prvého traileru bolo jasné, že nepôjde o príjemné pozeranie. Netflix naplánoval jeho premiéru na 28. septembra.