Fanúšikovia netušili, čo prežíva. Rytmus má zdravotné problémy, Jasmina prezradila pravý dôvod chudnutia

Zmenil životný štýl preto, že ho k tomu prinútilo zdravie.

Raper Rytmus je už dlhší čas v centre pozornosti nielen pre svoju hudbu, ale aj pre zmeny, ktoré si na ňom všimlo jeho okolie. Pravidelný pohyb, úprava stravovania a disciplína síce prinášajú viditeľné výsledky, no za touto premenou sa neskrýva len snaha vyzerať lepšie – dôvody sú oveľa osobnejšie a vážnejšie, než by sa mohlo na prvý pohľad zdať.

Pre denník Nový čas Jasmina Alagič porozprávala o tom, čo sa deje s jej manželom Patrikom Vrbovským alias Rytmusom. Priznala totiž, že za jeho každodenným pobytom vo „fitku“ a disciplinovaným režimom nestojí túžba po dokonalom vzhľade, ale zdravotné ťažkosti, ktoré boli dlhodobo prehliadané.

 

Zdravie ako hlavný impulz

Verejnosť si všimla najmä úbytok centimetrov v oblasti pása, no skutočný impulz k zmene životného štýlu bol omnoho vážnejší. Za Rytmusovou disciplínou a každodenným tréningom stáli zdravotné problémy, ktoré už nebolo možné ďalej prehliadať.

„Každý deň je vo „fitku“. Aj preto musel viac pridať v cvičení, pretože… No, primárnym dôvodom nebola váha, ale veľké problémy s krčnou chrbticou,“ povedala otvorene Jasmina Alagič. Výrazný podiel na jeho zdravotných ťažkostiach mala aj dlhoročná kariéra spojená s častým cestovaním.

 

Neustále presuny, hodiny strávené za volantom a minimum oddychu si postupne vybrali svoju daň. „Aj preto má svojho odborníka, ktorý ho dáva dokopy. To je skrátka 30 rokov nonstop v aute, a to je extrémna záťaž. Aj lekári mu to povedali. Už z toho začínal dostávať aj migrény. Musel naozaj zabrať. Chudnutie je už len vedľajší efekt,“ doplnila moderátorka.

Jojo efekt a boxerská minulosť

