Dokázali to opäť: Neuveríte, čo Simpsonovci predpovedali tentoraz, fanúšikovia sú z toho vo vytržení

To, že kultový a najdlhšie vysielaný animovaný seriál televíznej histórie mnohí berú ako fantastický zdroj predpovedania budúcnosti, je všetkým dôverne známy fakt. Môžu za to jednotlivé dejové zápletky, ktoré sa v Simpsonovcoch objavili v minulosti a napokon sa stali aj v skutočnom živote. A tentoraz, zdá sa, sa to tvorcom seriálu podarilo opäť.

Tvorcom seriálu Simpsonovci (The Simpsons) sa podľa divákov v minulosti podarilo predpovedať viacero udalostí. Medzi nimi napríklad výhru Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách v roku 2017, vynájdenie smart hodiniek, ale napríklad aj potopenie ponorky Titan.

Najnovšie sa ale diváci nazdávajú, že tvorcovia predpovedali aj vznik unikátneho Apple zariadenia, píše web Unilad.

Vymysleli nový headset pre virtuálnu realitu?

V epizóde z roku 2016 s názvom Friends and Family Homer a Marge ležia v posteli a užívajú si pritom špeciálny headset s virtuálnou realitou, ktorý sa následne stane veľkým hitom v celom Springfielde. Pripomína vám to niečo?

Mnohí diváci sa nazdávajú, že tvorcovia Simpsonovcov v tejto časti predpovedali vznik nového zariadenia Apple Vision Pro, ktoré spoločnosť predstavila len nedávno.

Samozrejme, tvorcovia už neraz vysvetlili, ako im predpovedanie budúcnosti vychádza. Skrátka si len predstavia tú najnemožnejšiu vec, aká by sa mohla udiať a stať postavám v seriáli. To, že sa napokon stane aj v skutočnom živote, je ale aj pre nich prekvapením.

Podobné headsety s virtuálnou realitou ale nie sú vo svete smart technológií ničím novým a výnimočným. Je tak otázne, či Simpsonovci predpovedali vznik nového produktu Apple alebo inej spoločnosti.