Exkluzívne: Unikátny taliansky supermarket pobláznil Bratislavčanov. Vieme, kedy by mohol otvoriť aj v iných mestách

Keď v závere minulého roka v okrajovej časti Bratislavy otváral taliansky supermarket Cortelazzi svoju prvú predajňu, azda nikto neočakával taký veľký záujem. Ľudí však koncept a unikátny sortiment zaujal, o čom sme sa presvedčili aj v našej reportáži. Odvtedy už ubehlo niekoľko mesiacov a nás zaujímalo, ako sa obchodu darí a či ho už čoskoro uvidíme aj v ďalších slovenských mestách.

Bratislavu uprednostnili pred Viedňou či Budapešťou

Ako sme ešte v novembri informovali, nová predajňa má rozlohu 1 800 štvorcových metrov a Bratislavu reťazec uprednostnil pred susednými hlavnými mestami ako Viedeň či Budapešť. Lákadlom bolo to, že na svoje by si v obchode mali prísť hlavne milovníci talianskej kuchyne a aj keď išlo o konkurenciu v rámci reťazcov s potravinami, ani jeden zo súčasných gigantov dodnes nemá zloženie produktového sortimentu porovnateľné s Cortelazzi.

Zaujímavý je aj koncept reštaurácie, ktorá sa nachádza priamo v budove supermarketu a prakticky všetko, čo v nej zákazníci môžu ochutnať, si hneď vedia v obchode zakúpiť.

Prvotný nával ľudí prekvapil aj Talianov, ktorí neočakávali taký veľký záujem už od prvých dní. „Dokladanie tovaru stále prebieha, nečakali sme takýto záujem už od prvých dní a robíme všetko pre to, aby sme čoskoro pre zákazníkov vyložili všetok dostupný tovar,“ uviedol pre interez pár dní po otvorení zodpovedný vedúci Stefano Pogna. Reagoval tak na skutočnosť, že v čase otvorenia ešte niektoré regály zívali prázdnotou.

V tej dobe sa ešte zástupca Cortelazzi nevedel vyjadriť, či s projektom budú pokračovať aj v ďalších slovenských mestách. „Momentálne sme v Bratislave spustili, takpovediac, testovací projekt, ktorý začal úspešne. Ak tento projekt bude dlhodobejšie úspešný, určite máme záujem na slovenskom trhu expandovať aj ďalej,“ povedal vtedy Pogna.

Expanzia v roku 2025

My sme vedúceho supermarketu opäť kontaktovali po niekoľkých mesiacoch a zisťovali, akým spôsobom sa situácia vyvinula. „Aktuálne sme s prevádzkou veľmi spokojní, stále však máme čo dolaďovať. Verím, že už čoskoro to všetko bude dokonalé,“ povedal nám Stefano Pogna na úvod. Pochopiteľne, zaujímalo nás aj, či sa unikátnemu konceptu darí natoľko, že sa rozšíri do iných kútov našej krajiny.

„V krátkodobom horizonte zatiaľ nemáme expanziu naplánovanú, no určite by sme tak chceli urobiť v roku 2025,“ potvrdil plány spoločnosti Pogna. Zatiaľ teda nie je jasné, v akých mestách by mohol Cortelazzi otvoriť svoje ďalšie predajne, no podľa sebavedomých slov bratislavského vedúceho by sa tak určite malo stať v budúcom roku.