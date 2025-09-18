V Pensylvánii sa odohrala streľba: Traja policajti zomreli, ďalší sú ranení. Páchateľa sa podarilo zneškodniť

Traja policajti zahynuli a ďalší dvaja utrpeli zranenia pri streľbe v americkom štáte Pensylvánia, ku ktorej došlo v stredu, oznámila polícia. Útočník je mŕtvy, informuje TASR podľa správ agentúr AP, AFP a DPA.
„Môžem potvrdiť, že dnes bolo postrelených päť príslušníkov bezpečnostných zložiek, traja z nich smrteľne,“ povedal predstaviteľ štátnej polície Christopher Paris. Zranení policajti sú podľa neho vo vážnom stave, útočník je mŕtvy.
Išlo o domáce násilie
K streľbe došlo v oblasti North Codorus Township, približne 185 kilometrov západne od štátu Filadelfia. Policajti prišli na miesto v rámci vyšetrovania domáceho násilia, keď sa ocitli pod paľbou.
K incidentu sa vyjadril aj guvernér Pensylvánie Josh Shapiro. „Tento druh násilia nie je v poriadku, ako spoločnosť musíme byť lepší,“ povedal.
Ministerka spravodlivosti USA Pam Bondiová označila násilie proti polícii za „pohromu našej spoločnosti“. Na mieste streľby zasahujú aj federálni agenti, ktorí podľa Bondiovej pomáhajú miestnej polícii.
Orgány neuviedli žiadne podrobnosti o strelcovi či incidente. Agentúra DPA konštatuje, že násilie s použitím strelných zbraní je v Spojených štátoch pretrvávajúcim problémom. Zbrane sú v USA široko dostupné a masové streľby často vyvolávajú diskusie o sprísnení zákonov o zbraniach. Pokusy o reformy týkajúce sa zbraní však opakovane zlyhávajú.
