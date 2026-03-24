Dráma, ktorá mohla skončiť tragicky: Daniela Nízlová mala obrovské šťastie

Niekedy stačí jediný moment, aby sa život obrátil naruby. V takých chvíľach si človek oveľa intenzívnejšie uvedomí, aké krehké je zdravie a akú hodnotu má obyčajné šťastie.
Speváčka zo sesterského dua Daniela Nízlová sa po čase opäť ozvala svojim fanúšikom prostredníctvom sociálnej siete Instagram, konkrétne v príbehu, kde vysvetlila dôvod svojej nečakanej odmlky. V uplynulých dňoch si totiž prešla náročnou skúsenosťou, ktorá ju na istý čas vyradila z bežného života a prinútila spomaliť.
Po páde zo schodov utrpela zranenie rebra sprevádzané výraznou bolesťou, no napriek nepríjemným okolnostiam dnes hovorí najmä o veľkom šťastí. Uvedomuje si, že následky mohli byť omnoho vážnejšie, a celé obdobie tak vníma s pokorou a vďačnosťou.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Náročné chvíle po páde
„Asi ste si všimli, že poslednú dobu som tu bola veľmi málo… Pred 2 týždňami som sa druhýkrát narodila,“ priznala úprimne Daniela. Opísala aj dramatické okolnosti nehody, ktorá sa mohla skončiť omnoho horšie. „Prežila som veľmi zlý pád zo schodov dolu hlavou a na chrbát. Stáli pri mne všetci anjeli,“ prezradila.
Do toho dodala, že podobný pád sa v minulosti stal aj ich rodinnému známemu, ktorý dopadol fatálne. „Podobný pád náš rodinný známy žiaľ neprežil,“ uviedla. Celú situáciu dnes vníma ako veľké varovanie, no aj ako obrovské šťastie v nešťastí.
Nahlásiť chybu v článku