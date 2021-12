Nová komédia sa stala hitom Netflixu, môže vás poriadne nahnevať. Smeje sa z nás a našej nefunkčnej spoločnosti

Streamovací gigant presne na Štedrý deň uviedol najočakávanejšiu komédiu tohto roka s dôležitým odkazom a nadupaným hereckým obsadením. Aktuálne valcuje Netflix a my sme sa pozreli, čím je taká výnimočná a prečo by ste ju mali určite vidieť.

Flixpatrol potvrdzuje, že snímka Don’t Look Up vládne v týchto dňoch na prvých priečkach sledovanosti Netflixu. Od 25. decembra sa s malými výnimkami drží na prvom mieste a nič nenasvedčuje tomu, že by sa v nasledujúcich dňoch na tom malo niečo výrazne zmeniť. Pre lepšie pochopenie toho, koľko divákov získala dodáme, že sa jej podarilo pokoriť druhú sériu Witchera, ktorú mnohí z nás dlho v napätí očakávali.

Dobrý film, ktorý sa niektorým nemusí páčiť

Ak ste ho náhodou nezaregistrovali, iba zopakujeme, že v hlavných úlohách hviezdia Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Timothée Chalamet, ďalej napríklad speváčka Ariana Grande či hudobník Kid Cudy. Už iba tieto mená sú obrovským lákadlom, no ani zďaleka nie jediným.

Film stavil na aktuálne témy, ktoré rezonujú v spoločnosti. Jeho ústredný príbeh sa zameriava na dvojicu astronómov, ktorí sa snažia varovať ľudstvo pred nebezpečenstvom, ktoré môže skončiť obrovskou katastrofou. Nikoho to však nezaujíma. Poďme však k samotným zaujímavostiam a asociáciám s naším reálnym svetom, ktorých je v tejto inteligentnej komédii viac než dosť.

Satiricky upozorňuje na naše (ne)vnímanie klimatickej krízy

Režisér Adam McKay začal na filme pracovať ešte pred vypuknutím pandémie, no dnes dáva vďaka nej mnohým divákom nový rozmer. Predovšetkým sa však sústreďuje na klimatickú zmenu, ktorú sa mnohým ľuďom darí bravúrne ignorovať. Prípadne ani nepripustia, že by sa naša planéta mohla v najbližších rokoch stať neobývateľnou. Alebo ak aj áno – čo je ten najhorší prípad – je im to jedno, pretože ich sa to už pravdepodobne týkať nebude a načo myslieť na ostatných.

V snímke nájdete množstvo asociácií, ktoré sú zrkadlom našej spoločnosti. Či už si ich prenesiete na boj s pandémiou alebo klimatickou zmenou, je veľmi pravdepodobné, že v charakteroch postáv spoznáte niekoho z vášho okolia.

Čo majú spoločné Meryl Streep a Donald Trump?

Podobnosť môžeme nájsť aj s politickými osobnosťami. Portál Den of Geek rozobral postavu prezidentky Orlean, ktorú stvárnila Meryl Streep. Na prvý pohľad môže v divákoch svojím výzorom evokovať podobnosť s Hillary Clinton, ktorá bola v roku 2016 nominantkou na post prezidentky.

Ešte väčšiu podobnosť medzi filmovou prezidentkou však môžeme nájsť s bývalým prezidentom USA, Donaldom Trumpom. Spoločné majú to, že obaja boli predtým, než sa dostali na čelo štátu, hviezdami reality show alebo popierajú vedu a vedecké fakty. Donald Trump má na svojom konte viacero vyhlásení, ktoré možno považovať za kontroverzné alebo dokonca nebezpečné, pretože idú proti faktom a vďaka svojej moci môže týmito nepravdivými informáciami vplývať na masy.

Toto je iba jedno z mnohých spojení so skutočnosťou, ak sa vyznáte v amerických kauzách z nedávnej histórie, nájdete ich vo filme omnoho viac. Na scenári spolupracoval samotný Leonardo DiCaprio, o ktorom je veľmi dobre známe, že je aj vo svojom skutočnom živote bojovníkom za ochranu životného prostredia a našej planéty. Kto by sa hodil do hlavnej role viac ako on?

Stav našej spoločnosti je na smiech

Film Don’t Look Up si niektorí diváci užijú a budú sa v ňom špárať do hĺbky, do posledných detailov. Ďalší v ňom nebudú chcieť vidieť realitu, tak ho vypnú alebo po sledovaní zostanú nahnevaní. Film je vystavaný na scénach s bohatým čiernym humorom, na ktorom sa zabavíte, zároveň si však uvedomíte, že naša súčasná spoločnosť na tom nie je vôbec dobre.

Magazín RollingStone uvádza, že snímka je výsledkom hnevu režiséra Adama McKaya, ktorý zúri nad stavom nášho národa aj sveta. Médiá sú častokrát iba zdrojom zábavy a tie podstatné informácie sa strácajú v tonách správ, ktoré majú ľudí odpútať od skutočných problémov. Vedcov a reálne fakty si verejnosť častokrát nevšíma alebo sa im smeje či adresuje neopodstatnenú kritiku, čoho svedkami sme aj teraz.

Ak aj vy máte podobné myšlienkové pochody ako on, určite si túto satirickú komédiu obľúbite. V každom prípade ide o dôležitý film, ktorý by mal vidieť každý. Prináša hneď niekoľko aktuálnych posolstiev k zamysleniu, ale aj momenty, ktoré vás zabavia na absurdite ľudstva.

Na ČSFD si Don’t Look Up vyslúžil od divákov 77 % a na IMDb hodnotenie 7,3/10. Divákov aj kritikov rozdelil na dva tábory, odporúčame však si urobiť svoj vlastný názor.