Dom v Chorvátsku kúpite aj za 500 eur: V tejto oblasti stoja nehnuteľnosti len pár eur, sú najlacnejšie v celej krajine

Je vaším snom žiť v prímorskej krajine? Teraz si ho možno môžete splniť a nemusí to zruinovať váš rozpočet. Ak vám teda neprekáža, že nebudete mať nehnuteľnosť priamo pri mori. Chorvátsky web Danica informuje o tom, kde v Chorvátsku sa predávajú najlacnejšie domy. Ak po takom túžite, vydajte sa do Koprivnicko-križevatskej župy.

Koprivnicko-križevatská župa sa nachádza na severe krajiny, priamo pri maďarských hraniciach. Cesta sem napríklad z Bratislavy trvá pod štyri hodiny, takže môže byť ideálnym miestom napríklad pre vašu letnú chatu.

V Záhrebe ste odtiaľto za hodinu a pol a pri mori napríklad v Rijeke približne za tri hodiny. Aj keď, povedzme si úprimne, asi by ste chceli vlastniť nehnuteľnosť skôr pri mori, lenže rozdiel v cenách je obrovský. Preto vám predstavujeme lacnejšiu alternatívu.

Domy za pár stoviek

Že sú rodinné domy v tejto oblasti najlacnejšie v celom Chorvátsku, potvrdzujú oficiálne údaje zozbierané z niekoľkých uplynulých rokov.

Ako príklad Danica spomína dražbu domu s rozlohou 129 metrov štvorcových, ktorého cena začína na sume 892 eur. Viete si vôbec predstaviť kúpiť si dom pod tisíc eur? Je to šialená predstava, no tu je to podľa všetkého možné, pretože táto ponuka má byť teraz aktuálna.

A zďaleka to nie je najlacnejšia, aká sa na miestnom realitnom trhu objavila. Web spomína aj staršiu ponuku, pri ktorej sa predal dom so záhradou pri Koprivnici za 532 eur.

Šialených 8 eur za meter štvorcový

Možno vás teraz zaujíma, aká je vlastne priemerná cena za meter štvorcový v tejto oblasti. Minulý rok to bolo len 8 eur.

Ak by ste ale takéto ceny čakali aj na pobreží, asi by ste zostali sklamaní. Najdrahší, čo sa týka kúpy nehnuteľností, sa ukázal Split, kde sa cena metra štvorcového za dom pohybovala na sume 1 234 eur. Čiže za jeden dom tu by ste moli mať až 246 domov v Podravine alebo Prigorji, ktoré sa v tejto župe nachádzajú. Podobne vyzerá táto štatistika aj s bytmi.