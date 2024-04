Ak sa v lete chystáte do Chorvátska autom, dávajte si pozor. Tamojšia polícia zavádza nové opatrenia

Chorvátsko je jednou z obľúbených letných dovolenkových destinácií Slovákov, a to aj vďaka svojej dostupnosti. Práve preto sa mnoho našincov vyberá do tejto krajiny vlastným autom. Tento rok by si však vodiči mali dať obrovský pozor, inak by sa im dovolenka mohla výrazne predražiť, informuje denník Dnevnik.

Nie sú to obyčajné radary

Chorvátska polícia totiž vytiahla nové zbrane v boji s nezodpovednými vodičmi a cestnými pirátmi. Na tamojších cestách sa objavujú nové, špeciálne radary, ktoré vedia okrem prekročenia rýchlosti rozoznať aj ďalšie priestupky.

Vedia identifikovať napríklad aj to, či je vodič pripútaný, alebo či za volantom používa mobilný telefón. Umiestnenie týchto nových radarov bolo navyše starostlivo premyslené a nachádzajú sa na miestach, kde dochádza k najväčšiemu počtu dopravných nehôd. Po celom Chorvátsku by malo byť umiestnených 111 krytov, v ktorých je zatiaľ 37 kamier. Ich počet však plánuje polícia navýšiť, píše Autonet.

Minulý mesiac sme vás navyše informovali, že Chorvátsko bolo zaradené medzi najhoršie krajiny na svete v cestovaní autom. Odborníci mu spomedzi európskych krajín udelili štvrté najhoršie miesto. Horšie na tom boli už len Rumunsko, Srbsko a Bulharsko.

Iba včera sme pritom písali, že nové radary majú aj v susednom Rakúsku. Zaujímavosťou je, že tieto dokážu meniť svoju polohu. Nízke nie sú ani prípadné sankcie, nakoľko horná hranica pokút sa pohybuje na úrovni 2 180 eur.