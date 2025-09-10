Dôležitý krok: Poľsko aktivovalo článok 4 NATO, toto teraz bude nasledovať. Krajina mobilizuje spojencov

Roland Brožkovič
TASR
Podľa Tuska sa Poľsko ocitlo v situácii, ktorá je neporovnateľne nebezpečnejšia ako doterajšie incidenty.

Poľský premiér Donald Tusk v stredu vo vystúpení pred poslancami Sejmu oznámil, že vláda spoločne s prezidentom Karolom Nawrockým rozhodla o podaní návrhu na spustenie konzultácií podľa článku 4 Severoatlantickej zmluvy. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

„Rozhodnutiu o aktivovaní článku 4 predchádzali moje konzultácie s prezidentom. Je to naše spoločné odporúčanie a spoločné rozhodnutie,“ uviedol Tusk. Pripomenul, že článok 4 zakotvuje povinnosť spojencov konzultovať vždy, keď je ohrozená územná celistvosť, politická nezávislosť alebo bezpečnosť ktoréhokoľvek členského štátu.

Slová nepostačujú

„Článok 4 je len úvodom k hlbšej spolupráci na posilnení bezpečnosti nášho neba a našej hranice, ktorá je hranicou NATO. A slová v žiadnom prípade nepostačujú,“ zdôraznil Tusk. Dodal, že Poľsko bude počas konzultácií očakávať od partnerov väčšiu praktickú podporu.

Podľa Tuska sa Poľsko ocitlo v situácii, ktorá je neporovnateľne nebezpečnejšia ako doterajšie incidenty, no krajina nie je vo vojne. Vo vojne nie je len Ukrajina, Rusko sa rozhodlo vyhlásiť konfrontáciu celému slobodnému svetu. „Budeme mobilizovať našich spojencov, počnúc Washingtonom a končiac najmenšími štátmi NATO,“ povedal Tusk.

Upozornil na riziko dezinformácií a hybridných aktivít, ktoré majú v Poľsku vyvolať paniku, chaos a politické napätie. Vyzval politické strany, médiá i verejnosť na zodpovednosť a využívanie oficiálnych, overených informácií. Jednotná komunikácia a jednotné konanie sú kľúčom k účinnej obrane a odstrašeniu, konštatoval Tusk.

Situácia je vážna: Blanár hovorí o útoku na aliančného partnera a varuje, že Slovensko stratilo…

