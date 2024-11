Dobré aj zlé správy pre vodičov: Táto cesta je uzavretá, hľadať musíte iné trasy. Ďalšiu po pol roku konečne otvoria

Diaľnica D1 v smere do Bratislavy, v úseku medzi Sencom a Zlatými pieskami, je do pondelka (2. 12.) do 5.00 h uzavretá. Dôvodom je avizované plánované pripojenie ďalšej vetvy križovatky diaľnic D1 a D4 v smere z Trnavy do bratislavskej Rače. Informuje o tom Národná diaľničná spoločnosť (NDS).

Obchádzka je vedená po trase D1 – výjazd Pezinok/Senec – cesta II/503 – Senec – I/61 – Veľký Biel – Bernolákovo – D4, prípadne cesta na Senec, Bratislava. Doprava je usmerňovaná a regulovaná hliadkami dopravnej polície, ako aj príslušným dopravným značením. Polícia v tejto súvislosti vodičov žiada, aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky, rešpektovali dočasné dopravné značenia na uvedenom úseku a boli k sebe ohľaduplní.

Práce na úseku budú po otvorení pokračovať aj počas najbližšieho obdobia, no dopravy sa podľa diaľničiarov nedotknú. Najbližšie významnejšie obmedzenia by verejnosť mala očakávať v prvom štvrťroku 2025, keď sa začne rekonštrukcia mostných objektov na D1. Dôjde vtedy k presmerovaniu dopravy na napojené vetvy križovatky a na kolektory.

Obchádzka sa ruší

Polícia má pre vodičov dobré správy, obchádzka počas rekonštrukcie cesty I/51 na úseku medzi Vrábľami a križovatkou pred obcou Golianovo sa ruší. Cesta bola uzatvorená od 2. apríla a otvorená bude opäť 1. decembra. Ako nitrianska polícia spresnila, cesta bude otvorená presne o polnoci z 30. novembra na 1. decembra.

Na ceste pritom nastalo niekoľko zmien. Polícia informovala o tom, že pribudla napríklad nová križovatka, ktorá spája obec Klasov s cestou I/51 a osadili aj dve technické zariadenia informujúce o teplote vozovky a ovzdušia. Zmenilo sa aj celkové dopravné prostredie tým, že použili nový formát vodorovných a dopravných zvislých značiek.

Polícia upozornila, že dočasné dopravné značenia označujúce obchádzku cez obce Babindol, Klasov, Veľké Chyndice, Nová Ves nad Žitavou a Vráble budú odstránené priebežne a pri ich demontáži môžu v týchto úsekoch vzniknúť obmedzenia. Polícia upozornila aj na vlastnosti nového asfaltu. V daždivom počasí či počas mínusových teplôt sa môže šmýkať a predĺži sa brzdná dráha vozidiel.