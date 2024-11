Dráma šokovala celé mesto: Muž po hádke vyhodil ženu z okna, potom po sídlisku behal s veľkým nožom

Mesto Malacky poznačila dráma. Muž vyhodil svoju ženu z okna a po sídlisku behal s veľkým nožom. Informovala o tom hovorkyňa Policajného zboru v Bratislave Jana Šimunková.

Ako spresnila, incident sa stal v piatok 29. novembra o 21:30. Policajtov vyslali na ulicu Martina Rázusa, kde na zemi v blízkosti bytového domu ležala žena. Tá po konflikte s mužom vypadla z balkóna na prvom poschodí. Podozrivého muža policajti obmedzili na osobnej slobode a ženu previezli záchranári vo vážnom stave do nemocnice.

To, ako k incidentu prišlo a okolnosti, ktoré mu predchádzali, polícia vyšetruje. Ako doplnil portál televízie Joj noviny.sk, išlo o manželský pár, s ktorým nikdy nemali na sídlisku problémy. V byte v podnájme žijú už približne desať rokov. Muž počas konfliktu údajne z bytu vyhadzoval aj kvetináče či nábytok. Ako portál ďalej informoval, muž napadol aj ďalšieho okoloidúceho, ktorý zranenú ženu bránil. Nožom, s ktorým behal po sídlisku, ho zranil na hlave.

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby informovalo, že do Malaciek po 21:30 vyslali tri ambulancie rýchlej záchrannej pomoci a jednu ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci k štyrom zraneným osobám. Záchranári po prvotnom ošetrení previezli 39-ročnú ženu s úrazom hlavy do Bratislavy na Kramáre. Do ružinovskej nemocnice previezli 53-ročného muža s úrazom hlavy a do nemocnice na Antolskej ulici transportovali 51-ročného muža rovnako s úrazom hlavy. Do nemocnice Bory zobrali 52-ročnú ženu s polytraumou.