Dobrá správa pre divákov: Známy televízny operátor sprístupnil prémiové stanice úplne zadarmo

Televízni diváci sú zvyknutí, že v rámci svojich balíčkov raz za čas dostanú aj stanicu, za ktorú si neplatia. Väčšinou ide o súčasť proma zo strany operátora či televízie, a prevažne len na určité obdobie, napríklad cez Vianoce.
S podobnou akciou teraz prišiel aj známy prevádzkovateľ internetovej televízie SledovanieTV, ktorý svojim predplatiteľom prináša februárový bonus v podobe voľného vysielania staníc Film Europe a Film Europe+, píše Živé. Tieto kanály, ktoré sú bežne súčasťou vyšších balíkov, budú počas celého mesiaca dostupné automaticky pre všetkých používateľov bez nutnosti o aktiváciu žiadať.
Kvalitná produkcia
Diváci sa tak môžu tešiť na kvalitnú európsku a artovú produkciu, vrátane oceňovaných titulov ako Mačacia odysea či Muž menom Ove. Služba funguje cez internet na rôznych zariadeniach bez potreby špeciálneho set-top boxu. Pre fanúšikov svetovej kinematografie tak ide o ideálnu príležitosť vychutnať si festivalové snímky v rámci štandardného predplatného.
