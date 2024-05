Do väzenia zatiaľ nenastúpil: Dominik Feri, vinný zo znásilnení, má na to už len posledné hodiny

Niekdajší poslanec Dominik Feri, ktorý v českej Poslaneckej snemovni prezentoval stranu TOP 09, by mal najneskôr zajtra, teda v utorok 28. mája nastúpiť do väzenia. Svoj trojročný trest si má odpykať za dve znásilnenia a jeden pokus. Rozhodol o tom súd v Prahe.

„Odsúdený by mal nastúpiť dozajtra, pretože výzvu prevzal 23. mája a musí nastúpiť do piatich dní od prevzatia,“ informoval hovorca Obvodného súdu pre Prahu 3 Marek Bodlák TN Nova.

Exposlanca neprávoplatne odsúdil Obvodný súd Praha 3 už minulý rok, on sa však odvolal. Mestský súd jeho žiadosť zamietol. Trest odňatia slobody na tri roky je teda právoplatný.

Feri sa odvolal aj na Najvyššom súde (NS), keďže to ale nemá odkladný účinok, do väzenia nastúpiť musí, a to bez ohľadu na rozhodnutie NS.