Do strechy Renaulta Clio urobilo polmetrovú dieru. Polícia rieši záhadu, myslia si, že to spravilo mimozemské teleso

V streche bola veľká diera a z auta sa dymilo. K poškodenému vozidlu, zaparkovanému na predmestí francúzskeho mesta Štrasburg, privolali policajtov aj hasičov. Po vylúčení iných možností dospeli k záveru, že zrejme ide o dielo meteoritu. O prípade podľa webu TV Noviny informoval portál France Bleu.

Hasičský zbor zasahoval v pondelok ráno v Štrasburgu pri úniku dymu z auta. Keď prišli na miesto, všimli si obrovskú dieru v streche s priemerom asi 50 centimetrov. V aute sa nenašli žiadne predmety. „V nadväznosti na zistenie nášho prvého tímu usudzujeme, že išlo o pád mimozemského objektu,“ uviedli podľa AFP hasiči v zápise z akcie.

Viac informácií prinesie analýza záhadného predmetu

​Policajní experti skúmajú, či by takú veľkú škodu bol schopný napáchať možný meteorit veľkosti orecha nájdený na mieste. Podľa hovorcu polície pripomína spálené drevo a je veľmi ľahký. „Nikdy som nevidel takéto škody. Je dosť mätúce vidieť miesto vstupu s veľkosťou 50 centimetrov a miesto výstupu veľkosti airsoftovej loptičky,“ vysvetľuje kapitán Mathieu Colobert.

🇨🇵☄️| Incroyable à Strasbourg : Une voiture semble avoir été perforée par ce qui pourrait être une météorite.#Strasbourg #Meteoritepic.twitter.com/MXK6H19zVB — 📣 STOP INFO (@StopinfoFr) November 20, 2023

Na miesto prišiel aj tím rádiologických expertov, no nič podozrivé neodhalil. Diera v streche Renaltu Clio je však taká veľká, že sa im nechce veriť, že by ju mohol spôsobiť taký malý predmet. Aj keď sa mnohým hypotéza týkajúca sa meteoritu nepozdáva, žiaden iný predmet, ktorý by škody mohol napáchať, sa na mieste nenašiel. Viac napovie až rozbor predmetu v laboratóriu.

„Aj gulička padajúca veľkou rýchlosťou môže narobiť škody. Ale najprv treba dokázať, že je to objekt pochádzajúci z vesmíru,“ dodal hovorca polície.