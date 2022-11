Divákov šokovalo, ako sa nakrúcali scény s chodiacou rukou v hite Netflixu. Prekvapilo ich, že je živá

Seriál Wednesday z prostredia rodiny Addamsovcov sa v uplynulých dňoch teší veľkej pozornosti. Ak patríte aj vy medzi divákov, ktorí si novinku nenechali ujsť, možno ste premýšľali nad tým, ako vznikali scény s rukou zvanou Vec. Keď Netflix svoje „tajomstvo“ odhalil, mnohí diváci zostali zaskočení, uvádza UNILAD.

Nový seriál Wednesday zachytáva obdobie štúdia tejto hrdinky na špeciálnej škole — Nevermore Academy — kam sa dostane kvôli svojmu nezvládnuteľnému správaniu.

Podľa čísiel portálu FlixPatrol patrí aktuálne medzi najsledovanejšie v krajinách po celom svete. Inak to nie je ani medzi slovenskými divákmi, kde sa tretí deň po sebe drží na prvom mieste. Okrem toho sa teší mimoriadne kladným hodnoteniam. Na ČSFD mu aktuálne svieti 84 % a v databáze IMDb získal 8,5/10.

Veľkú pochvalu žne aj Jenna Ortega, ktorá stvárnila hlavnú úlohu Wednesday Addams. Vedeli ste však, že za chodiacou rukou menom „Vec“ stojí skutočný herec? Victor Dorobantu, ktorý tomuto charakteru prepožičal svoju ruku, na Instagrame zverejnil zákulisné scény z natáčania, ktoré ukazujú, čo všetko musel urobiť pre to, aby Vec vlastne vznikla.

Dorobantu sa pri nakrúcaní musel v mnohých prípadoch vopchať do úzkych priestorov či skrývať za ostatnými hercami. Ocital sa tam v rôznych krkolomných polohách, pri ktorých musel rukou stále hrať svoju postavu.

Fotografie zdieľal aj oficiálny účet Netflixu na Twitteri a v popise vzdal poctu hercovi, ktorý túto úlohu bravúrne zvládol.

Give a big hand to Victor Dorobantu, the incredible actor who plays Thing on Wednesday pic.twitter.com/gJdVYjjlrX

— Netflix (@netflix) November 27, 2022